Gezi Parkı davasının ayrılan dosyanın ilk duruşmasında beraat taleplerine ret

Ne olmuştu? Gaziantep'ten uçakla dönmekte olan iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala 18 Ekim 2017’de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 1 Kasım 2017'de de "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırma" iddiasıyla tutuklandı. Bu olaydan bir yıl sonra da 16 Kasım 2018’de Kavala'nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür'ün bazı yöneticilerinin de yer aldığı yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. 13 hak savunucusu gözaltına alındı. Aynı gün Yiğit Aksakoğlu tutuklandı. Savcı iddianamesi Kavala’nın tutukluluğunun 16. ayında 19 Şubat 2019’da açıklandı. İddianame 4 Mart'ta da mahkemece kabul edildi. İddianamede savcı 16 kişi hakkında müebbet hapis istedi. 657 sayfalık iddianamenin, çoğu dinleme kayıtlarından oluşan 8 bin sayfanın üzerinde ek dokümanı olduğu açıklandı. 24 Haziran 2019'da görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu olan Yiğit Aksakoğlu tahliye edildi. 25 Haziran 2019’daki ikinci duruşmada ise mahkeme Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti. 30 Temmuz 2019’da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Davasına bakan mahkemenin başkanı ve üyelerini ikinci heyete gönderdi. HSK yargılamayı yeni oluşturduğu birinci heyetin yapmasına karar verdi. Hem Kavala hem de Aksakoğlu için “tutukluluğun devamı” yönünde oy kullanan kıdemli üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu’nun yeri değişmezken muhalefet şerhi koyan üye başka bir mahkemede görevlendirildi. 6 Şubat 2020’de mütalaasını mahkemeye teslim eden Gezi Davası Savcısı Edip Şahiner, Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı hakkında müebbet hapis, diğer sanıklar hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istedi. 18 Şubat 2020’deki altıncı duruşmada mahkeme Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan beraatına hükmetti. Davanın yurt dışında olan sanıkları Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları ayrılarak haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Aynı gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “Bu (Gezi eylemlerini kastediyor) masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar” dedi. Aynı gün akşam saatlerine doğru Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), beraat kararında imzası bulunan hakimler hakkında soruşturma izni verdi. Hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala ise cezaevinden çıkarılmadan daha önce tahliye edildiği başka bir soruşturmadan tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.