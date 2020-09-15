Gezi Parkı davasının ayrılan dosyanın ilk duruşmasında beraat taleplerine ret

Gezi parkı davasında yurt dışında oldukları için dosyaları ayrılan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin yargılandığı davada 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat taleplerini reddetti.

Dosyanın ana davadan ayrılması sonrasında bugün ilk duruşması görülen davaya sanıkların avukatları katıldı. Diken'den Canan Coşkun’un aktardığına göre Gökçe Yılmaz’ın avukatı Bahri Belen, Açık Toplum Vakfı’nın yöneticileri hakkında mahkemenin beraat kararı verdiğini hatırlattı. Yılmaz’ın da derneğin bir çalışanı olduğunu söyleyen Belen müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Diğer avukatlar da müvekkillerinin ifadelerinin istinabe yoluyla alınmasını talep etti.

Mahkeme, avukatların beyanlarından sonra savcının bir talebi olup olmadığını sordu. Duruşma savcı da davada yargılanan kişiler hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesini istedi.

Mahkeme istinabe ve derhal beraat taleplerini reddederek bir sonraki duruşmanın 14 Ocak 2021’de yapılmasına hükmetti.

Davada yargılanan bütün sanıkların Gezi Parkı olayları sırasında şiddetsiz eylemleri organize etmek ve yaygınlaştırmak gibi suçlamalarla hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2970 yıl hapsi isteniyor.