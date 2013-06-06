Gezi Parkı bilançosu: AVM'ler, restoranlar ve sinemalar boş kaldı

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle perakende cirolarında, restoran ve sinema müşterisinde yüzde 30-90 arası düşüşler yaşandığı belirtiliyor. Kayıp, turist satışlarına da yansıdı. Pek çok markanın en yüksek satışı yaptığı Beyoğlu mağazasını günlerdir açamaması iş dünyasını etkiledi.

Demet Cengiz'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Gezi Parkı için düzenlenen gösteriler tüm Türkiye’yi sararken, insanlar büyük ölçüde ya parkları dolduruyor ya da evlerinde gelişmeleri takip ediyor. Tüketici alışverişi kesince alışveriş merkezlerinde (AVM) ve mağazalarda hem ziyaretçi sayıları hem de cirolar düştü, sinemalar ve restoranlar da boş kaldı. Tescilli Markalar Derneği (TMd) Başkanı Tahsin Özlenir, alışverişin bir moral meselesi olduğunu belirterek, “Moral yok ki, alışveriş nasıl olsun? Edindiğimiz bilgiler Türkiye genelinde ciroların minumum yüzde 30 düştüğü yönünde. En az gerileyen yerde yüzde 30 düştü. Beyoğlu gibi gösterilerin de merkezi olmuş yerlerde kayıplar yüzde 80-90’ı buldu” diyor.

Turist de çıkamıyor

Özlenir, benzer bir tablonun Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Kadıköy gibi merkezlerin yanında tüm Türkiye ve ülke genelindeki AVM’lerde de görüldüğünü söylüyor. Özlenir şöyle devam ediyor: “Bu ortamda alışveriş olmaz. İhtiyacen alışveriş yapan zaten çok az. Zevk için alışveriş yapan adam da bu ortamda yapmaz. Herşeyi erteliyor. Yemeğe çıkmıyor, sinemaya gitmiyor. Zaten sinema seyircisi daha ziyade gençler. Onlar da şimdi parkta! Bu ortamda tabii ki turist de çıkamıyor.”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Hüseyin Doğan, eylem olan yerlerde mağaza ve işyerlerinin kapatıldığını ve ilk gün genel olarak tüm ülkeyi etkilediğini belirterek, “Hafta sonu ise sadece eylem olan yerlere etkisi büyük oldu. Alışveriş motivayon işi. Bu olumsuzluğu serin kanlılıkla yönetmek lazım” diye konuşuyor.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, bugün yapacakları toplantıyla Gezi eylemlerinin perakendeye etkisini tam olarak tespit edeceklerini, Forum İstanbul ve Forum Marmara’da hafta sonu yüzde 25-30 arası bir düşüş gerçekleştiğini söylüyor.

Lokmalar boğaza diziliyor

TURİZM, Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYID) Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tansever, şöyle konuşuyor: “Restoranlarda ciddi düşüş var. Moral yok! Taksim Nişantaşı, Beşiktaş’ta tamamen kapattı bazı restoranlar. Müşterilerin çoğu Gezi ‘de. Ya eylemde ya da gelişmeleri izliyor evinde. Restorana gelse lokmalar boğazına dizilecek çünkü. Ürkütücü olan, rezervasyon iptalleri. Parti ve etkinlikleri iptal ediyorlar. İstanbul turizmi çok kötü etkilenecek. Zaten diken üstündeki cari açığa etkisini birkaç aya göreceğiz.”

Kendi ayağımıza değil, resmen kafamıza sıkıyoruz

İSTİNYEPark’ın ortaklarından Zafer Kurşun “Perakendeyi kim düşünür böyle bir ortamda? Kimin aklına alışveriş gelir? Aklı selim düzeltmek lazım. Böyle devam ederse ekonomiye bedeli ağır olur. Bu gezip dolaşıp garibana fatura olur yine” diyor. Kurşun, “Kendi ayağımıza değil, resmen kafamıza sıkıyoruz. Turizmi vurmasından korkuyoruz. Öyle olursa çok fena, çok fena...” diyerek kaygılarını dile getiriyor.

Cem Boyner’den ‘Gezi’ mesajı

BOYNER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, çalışanlarına Gezi’yle ilgili e-posta gördererek şöyle dedi: “Perşembe gününden sonra ülke için, sevdiklerim için kaygılıyım. Çocuklarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, sevdiklerim, Gezi’ye tepkilerini dile getirmeye gidenler. Çok endişeliydim. Ben bile ilk kez Twitter işine sardım. Milletçe yaşadığımız alışılmadık, beklenmedik bir ortam. Binlerce gencin ne kadar yorulduğunu, hırpalandığını hissetmeye çalışma, her dakika kimseye bir şey oldu mu düşüncesi. Kullanılan orantısız güç, sökülen kaldırımlar, kırılıp dökülen cam çerçeve, kepenk açamayan esnaf... Normal hayatımızı yaşamanın kendi kendimize ayıp geldiği günler. Bir yandan da coşkuluyum, ümit doluyum. Herkes bir araya geldi. Artık ailemize, işimize, müşterilerimize daha çok sarılma zamanı.”

Sinema seyircisi yüzde 70 azaldı

Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Cinemaximum’un bağlı olduğu Mars Entertainment’ın CEO’su Muzaffer Yıldırım, sinema seyircisinin Gezi eylemleri başladığından bu yana ortalama yüzde 70 azaldığını söyledi. Yıldırım, bu rakamın Türkiye ortalaması olduğunu ve bazı sinemalarda gerilemenin çok daha yüksek olduğunu belirtti.