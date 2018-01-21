T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (5)

KIZININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ İÇİN ÇALIŞTI Eskişehir'de bu sabah 11 kişinin ölümüne 2'si şoför 46 kişinin yaralanmasına neden olan kazada hayatını kaybeden Nejla Kaya’nın (51) acı haberi Ankara’da yaşayan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu

21 Ocak 2018 01:05

KIZININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ İÇİN ÇALIŞTI
Eskişehir\'de bu sabah 11 kişinin ölümüne 2\'si şoför 46 kişinin yaralanmasına neden olan kazada hayatını kaybeden Nejla Kaya’nın (51) acı haberi Ankara’da yaşayan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Ankara’da özel bir şirkette idari hizmetler kadrosunda çalışan Nejla Kaya’nın yakınları, kendisinin kızı Ilgın Kaya’nın üniversiteyi okuyabilmesi için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi. Nejla Kaya, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta kızı Ilgın’ın üniversiteyi bitirdiğinde yazdığı, “Bugün çok mutlu uyandım çünkü kuzum geldi. Çok şükür 5 yılı bitirdik. Ailem ve tüm arkadaşlarıma, sevenlerime, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Sağolun” satırları dikkati çekti.
FOTOĞRAFLI
Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIZININKayanınAnkaradaNejla KayanınIlgın KayanınNejla KayaFacebooktaIlgınınAilemSağolun”FOTOĞRAFLI Ümit KOZANANKARA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24