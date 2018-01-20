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Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (2)

VALİ ÇAKACAK: BUZLANMA GÖREMEDİK Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 11 kişinin öldüğü 2'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

20 Ocak 2018 13:37

VALİ ÇAKACAK: BUZLANMA GÖREMEDİK
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 11 kişinin öldüğü 2\'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti. Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Çakacak, kazayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada otobüsün boş ve ışıklandırılmış, emniyet şeridiyle birlikte 4 şerit olan yolda kaza yaptığını söyledi. Çakacak, şunları söyledi:
\"Eskişehir-Bozüyük karayolunun 12\'nci kilometresinde saat 04.00 sıralarında tur otobüsü yolun kenarındaki ağaçlara çarptı. Bu kazada 11 vatandaşımız hayatlarını kaybetti. 44 yolcu da yaralandı. 2 şoför küçük yara için hastaneye getirilip hemen taburcu edilmiş. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralıların şu an durumları ağır değil. Ağır yaralı vatandaşımız yok. Yol boş yol. 3 şeritli. Bir de emniyet şeridi var. Işıklandırılmış yol. Emniyet müdürümüz ile birlikte kazanın olduğu yere gittik. Buzlanma göremedik. Dolayısıyla kaza farklı sebeplerden olmuş. Arkadaşlarımız kazanın sebeplerini araştırıyor.\"
2 ŞOFÖR GÖZALTINDA
Kazada yaralanan 44 yolcunun yanı sıra aracı kullanan otobüs şoförü ve yedek şoförün de hafif yaralandığı 2 şoförün hastanede ayakta tedavilerinin yapılmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi. Aracı kullanan şoförün kaza yerine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Sivrihisar ilçesinde diğer şoförün yerine geçtiği öne sürüldü.
ULUDAĞ\'A GİDİYORLARDI
Bu arada kaza yapan otobüste bulunanların çoğunun aile olduğu, çocukları ile birlikte sömestir tatili nedeniyle hafta sonu Bursa Uludağ\'a kayak yapmaya gitmek için Ankara\'dan tur otobüsüne bindikleri ifade edildi

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