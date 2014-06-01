Gezi olayları milliyet.com.tr'deki 16 manşetten hiçbirine giremedi!

İnternette trafik ölçümleri yapan Alexa'ya göre Türkiye'de Google.com.tr, Facebook, Google.com, Youtube ve Hürriyet'ten sonra Türkiye'de en çok ziyaret edilen Milliyet gazetesinin internet sitesi milliyet.com.tr, saat 23:00 sıralarında manşetlerinden hiçbirini Gezi olaylarına ayırmadı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentindeki Gezi olayları ve anmaları, milliyet.com.tr'nin tepesindeki beş büyük manşet alanı ile altındaki 11 haberlik ikinci manşet alanına giremedi. "Kas gösterisi yapan kanguru" haberinin de girdiği manşet alanlarında yer bulamayan Gezi haberini milliyet.com.tr ana sayfadaki bir kutuda "Taksim karıştı, polis göstericileri dağıttı" başlıklı bir "son dakika" anonsuyla vermekle yetindi.

Milliyet'in internet sitesindeki tercihlerde, gazetenin sahibi Erdoğan Demirören'in müdahalelerinin etkili olduğu belirtiliyor. "İmralı zabıtları" manşetiyle çıktıktan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan'a telefonda "Seni üzdük mü patron" diye sorduğu ve ağladığı ortaya çıkan Demirören'in hükümeti kızdıracak haberlerden uzak durulması yolunda talimat verdiği konuşuluyor.

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Not: T24'te bu haberin yayımlanmasının ve sosyal medyada tartışma yaratmasının ardından milliyet.com.tr'deki alt manşet kutularından birine "Polis polise böyle engel oldu" başlıklı bir Gezi haberi kondu. Gece yarısından sonra da, "İşte Gezi'nin bilançosu" başlıklı ikinci bir haber de alt bölümdeki manşet alanına girdi.