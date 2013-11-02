Sebahat Tuncel: Gezi olayları Abdullah Öcalan'ın çağrısına cevaptır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Mardin'in Nusaybin İlçesi Belediye Başkanı BDP'li Ayşe Gökkan'ın Suriye sınırına örülen duvarı protesto etmek için başlattığı eyleme destek verdi. Tuncel, "Kürtler bedel ve emek vermiş ve kazanmıştır. Şimdi bu kazanımı Türkiye halkları ile birleştirme zamanıdır. Sayın Öcalan'ın çağrısı Gezi'de cevap buldu" dedi.

HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği'nin düzenlediği 'Rojava ile Dayanışma Şöleni'ne katıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak’ın haberine göre, şölene HDP'li Tuncel'in yanı sıra; BDP İl Başkanı Leyla Akça ile üniversite öğrencileri katıldı. Etkinlikte konuşan HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Kürt halkının 21’inci Yüzyıl'da özgürlüğüne kavuşma konusunda 4 parçada mücadele yürüttüğüne değinerek, şöyle dedi:

"Dünya halkları artık otoriter baskıcı rejimlere 'yeter artık' diyor. Dahil olmadığı hiçbir projeye 'evet' demiyor. Ortadoğu'da yaşananların anlamı budur. Merkezi otoriter yapılar halkların ihtiyaçlarına cevap olmuyor. Sayın Öcalan merkezi hegemonik güçlerle halkların mücadelesi olarak tanımlıyor. Bir kaos ve kriz sürecinin varlığına işaret ediyor. Bu süreçte örgütlü olanın kazanacağını söylüyor. Rojava halkı örgütlenerek kendi seçeneğini tüm emperyalist güçlere ve Türkiye ’ye rağmen yarattı."

Gezi Öcalan’a cevaptır

Suriye sınırına duvar örüldüğünü ve Nusaybin Belediye Başkanı BDP'li Ayşe Gökkan'ın bu nedenle eyleme başladığını hatırlatan HDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, "Buradan Ayşe Gökkan arkadaşımıza yanında olduğumuzu söylüyoruz. O duvar yıkılana kadar mücadelemiz sürecek. Bu saatten sonra Kürtler'e özgürlükten başka yol yoktur. Kürtler bedel ve emek vermiş ve kazanmıştır. Şimdi bu kazanımı Türkiye Halkları ile birleştirme zamanıdır. Sayın Öcalan’ın çağrısı Gezi’de cevap buldu" diye konuştu.

HDP’nin, BDP’nin en önemli damarı olduğu ve Türkiye’deki 'ötekilerin partisi' olduğunu söyleyen Tuncel, "Tüm demokrasi güçlerinin yer aldığı bir organizasyondur. HDP; 'Kürdistan’a özgürlük, Türkiye’ye demokrasi' demektir. Marjinal dedikleri, kendi arzularıdır. Biz daha yeni başladık diyoruz. Halklarımıza yeni bir seçenek sunacağız" dedi. 4 saat süren şölen, konuşmaların ardından çekilen halayla sona erdi.