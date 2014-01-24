Gezi kitabındaki duvar yazıları için 'Başbakan'a hakaret' davası açıldı

Gezi Fenomeni kitabında duvar yazılarına ve sloganlara yer veren Erol Özkoray hakkında Başbakan'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet savcısı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle, Gezi sloganlarını ve duvar yazılarını “Gezi Fenomeni” adlı kitabında yayınlayan Erol Özkoray'a karşı hakaret davası açtı.

Gezi eylemeleri ile ilgili çıkan kitaplar içinde soruşturmaya uğrayan tek kitap olan Gezi Fenomeni’nde yer alan “Eşek olma halkı dinle”, “Totoş Tayyip”, “İstifa et şerefsiz” ve “Münafık Tayyip suç sende değil, seni doğuran ananda” savcı tarafından Başbakan'a hakaret olarak değerlendirildi.

Erol Özkoray, hakkında açılan dava hakkında şunları söyledi:

“Duvar yazıları yazarın kreasyonu olduğu için hakaret konusu. Sanki Taksim meydanında bu sloganları çıkıp ben bağırmışım, ya da duvarlara doğrudan ben yazmışım gibi bir iddianame kaleme alınmış. Böylelikle hâlâ hazmedemedikleri Gezi sloganlarına karşı beni günah keçisi ilân ederek bir ilk gerçeklestiriliyor, dava açmış ve kendi kafalarına göre rövanş almış oluyorlar.”

Davanın ilk celsesi 20 Mart 2014 tarihinde Istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.