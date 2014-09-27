'Gezi' kitabı yüzünden 1 yıl hapse mahkum olan Özkoray: Kararı tanımıyorum

Gezi eylemleriyle ilgili yazdığı “Gezi Fenomeni" isimli kitapta o o dönem Başbakan görevini yürütmekte olan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıllık hapis cezasına çarptırılan Abdurrahman Erol Özkoray “Bu kararı tanımıyorum. Aynı 2002 yılından beri yaptığım, İslamcıları her zaman karşı devrimci olarak tanımlayıp, siyasi olarak meşru görmediğim gibi” ifadelerini kullandı.

Gezi Fenomeni davası mahkumiyeti ile ilgili Erol Özkoray'ın açıklaması şöyle:

“Suç unsuru içeren başkasının telifinde olan bir yazıyı, basın ve yayın yoluyla tekrarlanması ile aynı suçun yeniden işlenmesi” ile ilgili kanun maddesi, yeni ceza kanununda kaldırılmasına rağmen, anonim olan Gezi direnişi duvar yazılarını Gezi Fenomeni adlı kitabıma koyduğum için mahkeme yaklaşık bir yıl hapis cezası verdi. Sanki o yazıların yaratıcısı benmişim gibi. Hukukun temel prensiplerinden olan “kanun yoksa suç yoktur” ilkesi hiçe sayıldı. Yani mahkeme ille de ceza verebilmek için kanun icat etti. Bu yetmedi, ardından hukukta en tabi hak olan savunma hakkı elimizden alınarak, avukatım Sennur Baybuğa'ya esas hakkında savunma yaptırılmadı. Buna itiraz ediyoruz. Bu tür yöntemler otoriter devletlerin hukuk anlayışının temelini oluşturur. Her iki durum da (kanun olmadan suç olması ve savunma yaptırılmaması) adaletin artık tamamen iktidara tabi olduğunu gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifi ile, kuvvetler ayrılığı prensibinin ülkede uygulanmaması diktatörlüğün temelini oluşturur. Artık adını koyalım: İslamcı otoriter bir rejim altında yaşıyoruz. Bu durum ancak demokratik rejime geçilerek düzelebilir. John Rawls'ın dediği gibi “bir ülkede adaletin olabilmesi için rejimin demokratik olması gereklidir.” Tabii ki bu kararı tanımıyorum. Aynı 2002 yılından beri yaptığım, İslamcıları her zaman karşı devrimci olarak tanımlayıp, siyasi olarak meşru görmediğim gibi."