'Gezi' gözaltılarından 21'i serbest bırakıldı

Gezi Parkı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 4'ü tutuklama istemiyle, 4'ü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedildi. 21 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanların çoğunluğunu üniversite ve lise öğrencileri oluşturuyordu.

TGB Çağlayan'da basın açıklaması düzenledi

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi yaklaşık 300 kişilik grup, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde saat 13.00'da biraraya geldi. Polis, İstanbul Adalet Sarayı önünden meydana çıkışı sağlayan merdivenlerde grubun beklememesini, vatandaşların giriş ve çıkışına engel olmamalarını istedi. İkazlar üzerine merdivenlerden çekilen grup, merdivenin son basamağına yanlarında getirdikleri kitapları dizdi. Bu sırada polis müdürü, gurbu uyarak kitapları kaldırmalarını istedi. Polis ile grup arasında süren yaklaşık 10 dakikalık sözlü tartışmanın ardından polis, kitapları merdivenlerden kaldırdı. Polis, bu sırada gruptan bir kişinin kendi fotoğrafını çektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Grup ile polis arasındaki kısa süren tartışmanın ardından, grup daha sonra meydanda basın açıklaması düzenledi.



'Her yer Taksim, her yer direniş'

Basın açıklaması yaptıkları alana kitapları barikat şeklinde dizen grup, 'Geleceği tutsak edemezsiniz' yazılı pankart açıp, 'Her yer Taksim, heryer direniş', "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şeklinde slogan attı. TGB Başkanı Çağdaş Cengiz, yaptığı açıklamda "Bizi yolu kapatakla suçlayan çevik kuvvet birimleri şuan yolu kapatmış durumdalar" diye konuştu.

Gözaltıları ve hükümeti eleştiren Çağdaş Cengiz, "Gözaltına aldıkları gençlik, yarının doktorları, avukatları Türkiye'nin aydınlık geleceği ve iktidar sahipleridir. Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlama 'Halkı isyana teşvik' ve 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsdür.' İşte bunlar gençlikten bu kadar korkuyorlar. Gezi Parkı'yla başlayan o büyük halk ayaklanmasında bir kez daha gördük ki halkı isyana teşvik eden bizzat Tayyip Erdoğan 'ların kendisidir. AKP iktidarı ve onun kolluk kuvvetleridir. Polis terörü sebebiyle halk isyan etti" ifadelerini kullandı.