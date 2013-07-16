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İstanbul'da 19 ilçede Gezi Parkı operasyonlarında 30 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında lise öğrencilerinin de bulunduğu belirtiliyor

16 Temmuz 2013 12:48

İstanbul'da Gezi Parkı olayları ile ilgili 19 ilçede 100'e yakın yere operasyon yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında lise öğrencilerinin de bulunduğu belirtiliyor. Gözaltına alınanların sayısının 30'u bulduğu belirtiliyor.

Avukat Efkan Bolaç tiwtterdan 50 farklı adreste arama yapıldığını açıkladı.

Operasyonda kapsamında Genç Umut, Kollektifler, TGB, HKP'ye baskınlar düzenlendi. Baskınlar Terörle Mücadele ekiplerince yapıldı.

Gözaltına alınan Kollektifler üyesi üniversitelilerin, Özgür Kütahya, Yiğit Ergün, Erdem Aslan, Gökay Işık, Cem Eraslan, Hasan Mert Kaynar, Ali Coşkun, Uğur Gümüşkaya, Ozan Erdoğan, Uğur Cucu, Deniz Can Sarıkaya ve Deniz Hasret Özçelik olduğu öğrenildi.

TGB'den de 3 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. TGB'nin sitesinde İstanbul İl Başkanı Olgu Özdemir, il yöneticisi Gizem Doğan ve il yöneticisi Barış Alpuğan'ın kardeşi Zafer Alpuğan'ın gözaltına alındığı, evlerinde aram yapılmakta olduğu açıklandı.

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) İstanbul-Sancaktepe İlçe Sekreteri Metal İşçisi Deniz Bin'in de evinde arama yapıldığı açıklandı.

Operasyon dosyasında gizlilik kararı olduğu belirtildi.

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