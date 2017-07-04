Gezi eylemlerinde İstanbul’da 20 binden fazla gaz fişeği kullanılmış

Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan davasının ikinci duruşmasına iki gün kala avukatları, eylemler sırasında biber gazı fişeği kullanımıyla ilgili dava dosyasına giren bazı belgeleri paylaştı. Buna göre, eylemler sırasında sadece İstanbul’da 20 binden fazla gaz fişeği kullanıldı.

bianet’in haberine göre, davanın ikinci duruşması 6 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden mahkemeye gönderilen belgelere göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliği kadrosunda görevli polislerin, Gezi eylemleri boyunca İstanbul’daki olaylara müdahalede şunları kullandı:

21 bin 150 gaz fişeği, 3 bin 725 gaz el bombası, 658 ses-ışık fişeği, 341 FN gaz mühimmatı.

Emniyet Müdürlüğünden mahkeme gönderilen 18 Temmuz 2013 tarihli belgeye göre, bu mühimmat İstanbul’da Gezi Parkı, Mecidiyeköy meydanı, Osmanbey, Gazi Mahallesi ve Sancaktepe’deki eylemlerde 31 Mayıs 2013 ile 17 Haziran 2013 arasında kullanıldı.

İki ayrı ekipten 385 gaz fişeği atıldı

Yine Emniyet’ten mahkemeye gönderilen ikinci bir tutanakta da 15 Haziran ile 17 Haziran 2013 tarihleri arasında Okmeydanı’nda kullanılan biber gazı miktarıyla ilgili bilgiler yer alıyor.

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te, Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde gaz fişeğiyle başından vurulmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 9. Birlik Amirliği bünyesinde görevli 62911 adlı grubun biber gazı sorumlusu polislerince Altunizade ve Okmeydanı’nda 175 biber gazı fişeği, 20 gaz el bombası kullanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 9. Birlik Amirliği bünyesinde görevli olan 62971 adlı grubun personelince de Okmeydanı’nda 210 biber gazı fişeği, 25 gaz el bombası kullanıldı.