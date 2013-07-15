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Gezi eylemlerinde gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'de Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi

15 Temmuz 2013 13:25

Gezi Parkı eylemlerinde kamu bina ve araçlarına zarar verdikleri ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi.

Gezi Parkı odaklı eylemler kapsamında İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kamu bina ve araçları ile iş yerlerine zarar verdikleri, halkı galeyana getirdikleri ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim Gezi Parkı odaklı olaylarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamera görüntülerini incelenerek bazı kişilerin kimliklerini tespit etmiş, belirlenen 16 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda İzmir, Balıkesir, Manisa ve Bursa'da 15 kişiyi gözaltına almıştı.

31 Mayıs'tan itibaren yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin DHKP-C, TKİP, MLKP, MKP, TKEP-L'ye üye oldukları ileri sürülmüştü. Operasyonda gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, CD, bilgisayar hard diskleri ve çeşitli belgelere el konulduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı "terör örgütü üyesi olmak, kamu malına ve iş yerlerine zarar vermek, halkı tahrik etmek, görevli polis memuruna mukavemet" gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Daha önce İzmir merkezli düzenlenen 3 operasyonda 42 kişi gözaltına alınmış, 37'si tutuklanmıştı.

 

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