BDP'li Önder: Gezi, barışın en önemli pratiklerinden birisiydi

Barış ve Demokrasi Partisi( BDP ) İstanbul İl Örgütü, bir basın toplantısı düzenleyerek Gezi Parkı sürecinde hükümetin izlediği tutumu kınayarak, mağdurlardan özür dilemesini istedi.

DHA'dan Ezgi Çapa'nın haberine göre, Basın toplantısına katılan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Gezi süreciyle barış sürecinin birbirinin karşıtıymış gibi yansıtıldığını söyleyerek "Sanki Gezi süreciyle barış süreci birbirinin karşıtı şeylermiş gibi konumlandırılmaya çalışılıyor. Oysa bu böyle değil. Bu tam da alanlarda halkaların barışı sağlayabilmesinin en önemli pratiklerinden birisiydi" dedi.

Gezi olaylarında zaman zaman ırkçı ve faşizan provakasyonların yaşandığını belirten Önder "Bunun sorumluluğu da bizim o alana yeterince katılım, denetim ve örgütlülük göstermeyişimizde aranabilir ancak. Onun dışında, halkların ilk defa beraber mücadele edebileceği, birbirinin derdini anlayabileceğine dönük somut birçok olaya şahit olduk" dedi.

'İtiraz edilen 'Ben bilirim' tavrıdır'

Gezi olaylarında hükümetin sürece demokratik hakları rehin alan bir anlayışla yaklaştığını iddia eden Önder, "İtiraz edilen şey merkeziyetçi, 'ben bilirim', 'ben belirlerim', 'ben istediğim kadar yaparım', 'istediğim şekilde yaparım' tavrıdır. Bunu da yaptırabilmenin yegane yolu devlet şiddetine sığınma eğilimidir" şeklinde konuştu.

Demokratik hakların hayata geçirilmesi konusunda hiçbir mazeret ve gerekçenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Önder, hakların hiçbir mazeretle rehin tutulamayacağını söyledi.

'halkla esnaf, karşı karşıya getirilmek isteniyor'

Son günlerde Taksim bölgesinde esnaf tepkisi olarak yansıtılan haberler için ise Kolçak, "Biz oradaki esnafın Gezi direnişçilerine özel bir tasarrufu, saldırısı olduğu düşünmüyoruz. Fakat orada faşizan güçlerin yanında yer alan kimi esnafların olması mümkündür. Bunu Taksim'deki esnafa mal etmek doğru değildir. Halkla esnaf burada karşı karşıya getirilmek isteniyor" şeklinde açıklama yaptı.





'Gezi Direnişi'nin meşrutiyetine gölge düşürülmeye çalışılmaktadır'

BDP İstanbul İl Başkanı Asiye Kolçak da, şiddet ortamının oluşmasında hükümetin ikircikli ve güven vermeyen tavrının etkili olduğunu belirterek, "Kendi halkıyla barışık olmayan, halkına karşı devletin asker ve polis güçlerini yanına alarak terör estiren hiçbir hükümet başarılı olmamış ve olmayacaktır" dedi.

Kolçak, halkın yaşam alanlarına sahip çıkılmasının engellendiğini belirterek "Gezi direnişinin meşruiyetine gölge düşürülmeye çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı. Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ı hatırlatan Kolçak, "Tüm mağdurlar adına hükümeti bu şiddet sarmalından, polis teröründen vazgeçmeye, aklı selim davranarak halktan özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.