Gezi eylemcilerinin 28'i serbest bırakılırken, Çarşı grubundan 2 kişi tutuklandı

Gezi Parkı olayları nedeniyle 3 gün önce gözaltına alınan Çarşı grubu üyelerinden Halil İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan silah ve mermi bulundurmaktan suçlarından tutuklandı. Adliye sevkedilen diğer 3 grup üyesi ise kefaletle serbest bırakıldı. Grup üyelerine örgüt suçlaması yöneltilmedi.

Gezi Parkı olayları nedeniyle 3 gün önce gözaltına alınan Çarşı grubu üyelerinden 20’si suç örgütü kurmak ve üyesi olmak, izinsiz gösteri, kanunlara uymamaya tahrik ve polise direnmekten adliyeye sevk edildi. İçlerinde bir de grupla ilgisi olmayan Fenerbahçe taraftarının olduğu şüphelilerin olaylar başladığında telefonlarının dinlemeye alındığı ortaya çıktı. Gaz maskesini lojistik araç olarak gören polis, Çarşıyı Başbakanlık ofisini basmakla suçladı. Bir iş makinesi ile TOMA’nınn kovalanmasını da suçlar arasında sayan polisin, sosyal medyada ‘ÇARŞI TOMA’yı kaçırdı şeklindeki bilgiye bozulduğu ve bunu sorguya taşıdığı ortaya çıktı. Çarşı ile ilgili soruşturmanın 2012 yılında tribün olayları nedeniyle başladığı ve soruşturmanın, bir grubun tribünden uzaklaştırmaya yönelik olarak yürütüldüğü belirtildi. Gezi olaylarının ardından yapılan son operasyonun da bu soruşturma kapsamında yapıldığı ifade edildi. Çarşı Grubuna yönelik yapılan telefon dinlemelerinin ise 2012 yılında başladığı öğrenildi.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Çarşı grubuna yönelik aralarında topluluğun lideri Erol Özbil ve Cem Yakışkan’ın da olduğu 20 kişi bugün İstanbul Organize Şube Müdürlüğü’nden Çağlayan Adliyesi’nde bulunan Terörle Mücadele Kanunu 10. madde ile görevli savcılığa getirildi.

5 kişiye tutuklama talebi

Çarşı grubu liderlerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. 15 kişi ise serbest bırakıldı. Çarşı Grubu üyelerini suç örgütü kurmak ve üyesi olmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet, kanunlara uymamaya tahrik, görevini yaptırmamak için direnme suçlamaları yöneltildi. Aralarında bir de Çarşı grubuyla bağı olmayıp Fenerbahçe’yi tutan bir eylemcinin de olduğu 19 kişinin Gezi olayları başladıktan sonra telefonlarının dinlemeye alındığı ortaya çıktı. Sorguda polis Çarşı grubuna şu soruları sordu:

* Halk arasında Gezi Parkı olarak bilinen olaylara müdahil oldunuz mu?

* İçerisinde marjinal grup üyelerinin de yer aldığı toplulukların gerçekleştirdiği illegal eylemler içerisinde bulundunuz mu?

* Gezi Parkı olaylarına Çarşı taraftar grubu olarak destek verildiği sosyal medya üzerinden yapılan yayınlardan anlaşılmışıtr. Bu olaylara katılmanız için herhangi bir şahıs veya şahıslar tarafından davet aldınız mı ya da davet edindiniz mi?

* Çarşı grubunun öncülük ettiği ve diğer taraftar gruplarının da arasında bulunduğu şahısların Beşiktaş ’ta bulunan Başbakanlık ofisine yürüyüş yaptığı, ofisi basmaya teşebbüs ettikleri bilinmektedir. Olaylara katılıp katılmadığınızı, katıldıysanız burada bulunan şahısları polise taş, misket gibi sert cisimler atarak mukavemet etmeleri yönünde yönlendirip yönlendirmediğinizi, yönlendiren şahısların kim olduğunu açıklayınız?

*Çarşı taraftar grubu üyelerini bu olaylara yönlendirmek amacıyla herhangi bir grup yada şahıstan maddi, lojistik (Gaz maskesi vb.) yardım sağlanıp sağlanmadığını, sağlandı ise kimler tarafından sağlandığını açıklayınız?

* Çarşı taraftar grubunun da arasında bulunduğu şahıslar tarafından İnönü stadının yıkımı için getirilen iş makinesinin yağmalandığı, sonrasında iş makinesinin polise taş, misket olarak atan toğluluğa kallkan olarak kullanıldığı, TOMA araçlarına zarar vermek ve sonrasında Başbakanlık ofisine girmek üzere bu araçların üzerlerine sürüldüğü, bu araçların geri çekilmesiyle ofisi basmak amacıyla toplumu yönlendirdiği sonrasında da aracın yolu keserek olası bir müdahaleyi engelemek üzere yol ortasında bırakıldığı ve yakıldığı anlaşılmıştır. Bu olaylar hakkında ilgi ve bilginiz nedir açıklayınız?

*Gezi Parkı olayları esnasında sosyal medyada “Çarşı polis TOMA’sını kaçırdı” şeklinde haberler çıktı. Yapılan araştırmalarda ise böyle bir olayın olmadığı ortaya çıkmıştır. Çarşı grubunun bu asılsız bilgiyi sosyal medya vasıtasıyla topluma yaymasının nedeni nedir?

Twitter sorgusu

Çarşı grubu taraftarlarının emniyetteki sorgusunda Twitter'daki paylaşımları da aleyhlerinde delil olarak kullanıldı. Şüphelilerden birinin "bu adam halkı iyice galeyana getirmek için konvoylarla Dolmabahçe'ye gelir mi?" ve Başbakan Erdoğan'ı Fas'a götüren uçağın pilotunu kast edilerek "Kahraman beklerken, pilot da g.t çıktı" twitleri gösterilerek Kahraman beklerken pilot da g.t çıktı yönündeki paylaşımda bulunarak neyi kast ettiniz diye soruldu. Şüpheli de neyi kast ettiğimi hatırlamıyorum dedi.Ayrıca "Yeşilköy'de kömür makarna dağıtımı başlamış, koşun la koşun" ve "Uçak havalanmış, hadi bir kıyak yap kahraman ol be pilot amca" şeklindeki twitlerle neyi kastettiği soruldu. Şüpheli susma hakkını kullandı. Yöneltilen twitler arasında "Yüzde 100'ümüzün miraç kandili kutlu olsun" ifadesi de yer aldı.

2 tutuklama

Çarşı grubu üyelerinden Halil İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan silah ve mermi bulundurmaktan tutuklandı. Çarşı grubunun diğer 3 üyesi ise 50 bin TL kefalet karşılığında serbest bırakıldılar. Serbest bırakılan 3 Çarşı grubu üyesine yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola gelerek imza atma şartı getirildi.

Çarşı grubu üyelerine örgüt suçlaması yöeltilmedi.