Gezi Parkı eylemlerinde 33 tutuklama talebi

Gezi Parkı eylemleriyle nedeniyle gözaltına alınan 74 kişiden 28'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen kişi, sağlık kontrolünden geçerek savcılık sorgusuna alındı.

Sorgular, İstanbul Cumhuriyet Savcıları Nazmi Okumuş, İsa Dalgıç ve Tamer Tabel tarafından yapıldı.



Savcılık sorgularının ardından 46 şüpheli serbest bırakılırken 28'i "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Savcılık Çarşı grubunun 3 liderinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklanmasını istedi.

Bugün tutuklanması talep edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.