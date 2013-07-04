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Gezi eylemleri sırasında hangi marka itibar kaybetti, hangisi kazandı?

Gezi Parkı olayları sırasında en büyük tepkiyi Starbucks alırken, Halk TV en beğenilen televizyon kanalı oldu

04 Temmuz 2013 15:27

Gezi Parkı Gündem Araştırması’nın sonuçları yayımlandı. Araştırma sonuçlarına göre, Starbucks, Doğuş, Sabancı, Garanti, Kahve Dünyası, Saray Muhallebicisi ve MADO gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları itibar kaybetti. Habertürk, CNNTürk, NTV, Sabah ve Hürriyet gazeteleri de basın alanında itibar kaybedenler arasında yer alırken, Halk TV en çok beğenilen kurum oldu.

StratejiCo için ERA Research and Consultancy tarafından gerçekleştirilen Gezi Parkı Gündem Araştırması’nın sonuçları yayımlandı.

Arzu Nilay Kocasu'nun Mediacat'teki haberine göre, 12-13 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen araştırma İstanbul genelinde yaşayan 15 yaş ve üzeri 307 kişilik bir örneklemle telefon üzerinden yapılmış anketlerden oluştu. Araştırma sonuçlarına göre Gezi Parkı olayları destekçilerinden en büyük tepkiyi toplayan marka Starbucks oldu.

En çok itibar kaybeden markalar arasından kamuoyunda en çok bahsi geçen Doğuş Holding, Sabancı Holding, Garanti Bankası, Kahve Dünyası, Saray Muhallebicisi ve MADO yer aldı.

Divan Oteli ve Koç Holding‘in beğeni oranlarıysa destekçiler ile karşıtlar arasında büyük bir farklılığa işaret etmiyor. Sonuçlara göre direniş karşıtları Koç Holding’i destekçilere kıyasla az bir farkla da olsa daha fazla beğeniyorlar. Öte yandan, destekçilerin genelinde uzun vadede bir marka olarak Koç Holding’e yönelim niyeti söz konusu. Karşıtların favori markasıysa büyük bir farkla Ülker.

Tüketici beğenisinin en çok değişikliğe uğradığı alan medya sektörü. Basın ve televizyon ise en güvenilmez kurum olarak göze çarpıyor. HaberTürk, CNNTürk, NTV, Sabah Gazetesi ve Hürriyet gazetesinin destekçiler nezdinde itibar kaybettiği gözlemleniyor.

Öte yandan, bahsi geçen kuruluşlar eylem karşıtları arasında belirli düzeyde beğeniye mazhar olmuş durumda. Sektörün destekçiler tarafından en çok beğenilen kurumuysa, ilk günden itibaren gösterileri canlı olarak yayınlayan Halk TV.

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