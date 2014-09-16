Gezi direnişinde başından yaralanan Tonbul 1,5 sene sonra okula döndü ama

İstanbul’da Gezi Parkı direnişi sırasında başından gaz kapsülüyle vurulan Mustafa Ali Tonbul 1,5 yıl aradan sonra okuluna geri döndü. Kafatasının bir bölümünün olmadığı görüntüsü ile hafızalara kazınan Tonbul eski görüntüsüne kavuştu. Ancak hem epilepsi hastası olarak, hem konuşma güçlüğü çeken Tonbul hafıza problemi de yaşıyor. Ali’nin neyi hatırlayıp hatırlamadığı okul sürecinde belli olacak.

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin gaz fişeğinin başına isabet etmesi nedeniyle 22 gün yoğun bakımda kalan, beyin kanaması geçiren, üç kez ameliyat olan Mehmet Ali Tonbul eski görünüşüne kavuşarak okul geri döndü.

Banu Şen’in Hürriyet’teki haberine göre, Mustafa Ali Tonbul, İstanbul’a Grup Yorum konserine gitmişti. Teyzesinde kalıyordu. 8 Temmuz’da Gezi Parkı’nın halka açılacağını duydular. Parka uğrayıp eve döneceklerdi. Bütün her şey orada başladı; Ali ne aylarca eve dönebildi ne de hayatı eskisi gibi olacaktı. Başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle 22 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin kanaması geçirdi, üç kez ameliyat oldu. Sevenlerinin desteği, doktorların çabaları ile Ali bir mucize gibi hayata tutundu.

Hafıza kaybı var

Başarılı bir öğrenciydi ancak tedavi süreci ve yaşadıkları nedeniyle geçen sene okula gidemedi. Dün ise Ali ve ailesi için yine bir dönüm noktasıydı. Uzun süre sonra Ali ilk kez okula başladı. Gümüşpala Ticaret Lisesi ikinci sınıfa başlayan Ali’nin konuşma güçlüğü nispeten düzelse de epilepsi nedeniyle kendisini koruması gerekiyor. Bir de çoğu dersle ilgili bir şey hatırlamıyor. Öğretmenleri ve ailesi bilinçaltından nelerin geri geleceğini nelerin gelmeyeceğini merak ediyor.

Öğretmenlerin desteğine ihtiyacımız var

Mustafa Ali, kafasına aldığı darbe yüzünden sara hastası olduğunu vurgulayan. Baba Mehmet Tonbul, "Neleri hatırlayıp hatırlamadığını eğitim sürecinde göreceğiz. Unuttuğu çok şey var. Öğretmenlerinin desteğine ihtiyacımız var. Ali eskisi gibi değil. Doktorları sürekli takip ediyor. Konuşması biraz düzelse de epilepsi nöbeti geçirmemesi, aşırı derece soğuk algınlığı yaşamaması gerekiyor. Aksi halde yeni bir beyin kanamasını tetikleyebilir. Kafasını da her zaman darbelere karşı koruması gerekiyor. Bir de konuşamıyor. Bu da belirli bir süre devam edecek ve düzelecek. Keşke bu kötü hadise olmasaydı. Yaşadıkları çok kötü. Suçsuz yere sadece insan olmak " dedi. Kısa cümlelerle sorulara yanıt verebilen Mustafa Ali ise arkadaşlarının çoğunun bir üst sınıfta olduğunu ya da başka okullara geçtiğini söyledi: “Sanki hiç okulu bırakmadım gibi geldim. Heyecan da hissetmedim. Ama arkadaşlarım öğretmenlerim aynı değil.”

Mustafa Ali’ye polise mukavemetten açılan davanın Kasım’da görüleceğini söyleyen baba Mehmet Tonbul, oğlunun başına gelen gaz kapsülünü hangi polisin attığının ise hâlâ belli olmadığını belirtti.