Gezi'de başından gaz fişeği ile yaralanan Lobna Allami: #GeziBirleştirir; 8 senedir aldığım yaranın her gün acısını çekiyorum, yine de pişman değilim

Geçtiğimiz hafta Gezi Davası’nda verilen birleştirme kararına sosyal medyadan #GeziBirleştirir etiketiyle yanıt geldi. Gezi Parkı eylemlerinde başına aldığı gaz fişeği ile yaralanan ve yaralanma anları toplumda infiale yol açan Lobna Allami, hashtag'e destek vererek, "Gezi’de olmaktan pişman değilim. 8 senede adaletin yerini bulmaması asıl acı veren." dedi.
Gezi Parkı Davası'nda Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın, iş insanı Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Birleştirme kararlarıyla birlikte ilk duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.
Lobna Allami ise #GeziBirleştirir hashtagine şu sözlerle destek verdi:
"#GeziBirleştirir 8 senedir aldığım yaranın her gün acısını çekiyorum. Daha dün 2 defa ağır nöbet geçirdim. Yine de Gezi’de olmaktan pişman değilim. 8 senede adaletin yerini bulmaması asıl acı veren. #GeziyiSavunuyoruz"
Ne olmuştu?
ODTÜ Felsefe bölümü mezunu Lobna Allami, 31 Mayıs'ta Gezi eylemlerinde gaz fişeği başına isabet etmiş, vurulup hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra, kanlar içinde yerde yatan ve titreyen vücudunun apar topar ambulansa konma görüntüleri yayılmaya başlamıştı. Allami, 1 ayda 2 kez beyin ameliyatı geçirdi.