Gezi'de başından gaz fişeği ile yaralanan Lobna Allami: #GeziBirleştirir; 8 senedir aldığım yaranın her gün acısını çekiyorum, yine de pişman değilim

Geçtiğimiz hafta Gezi Davası’nda verilen birleştirme kararına sosyal medyadan #GeziBirleştirir etiketiyle yanıt geldi. Gezi Parkı eylemlerinde başına aldığı gaz fişeği ile yaralanan ve yaralanma anları toplumda infiale yol açan Lobna Allami, hashtag'e destek vererek, "Gezi’de olmaktan pişman değilim. 8 senede adaletin yerini bulmaması asıl acı veren." dedi.

Gezi Parkı Davası'nda Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın, iş insanı Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Birleştirme kararlarıyla birlikte ilk duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.

Lobna Allami ise #GeziBirleştirir hashtagine şu sözlerle destek verdi:

"#GeziBirleştirir 8 senedir aldığım yaranın her gün acısını çekiyorum. Daha dün 2 defa ağır nöbet geçirdim. Yine de Gezi’de olmaktan pişman değilim. 8 senede adaletin yerini bulmaması asıl acı veren. #GeziyiSavunuyoruz"

Ne olmuştu?