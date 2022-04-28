Gezi davasında tutuklanan avukat Atalay’ın gaz fişeğiyle vurulmasına ilişkin şikâyeti 'zaman aşımı' nedeniyle düştü

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan avukat Can Atalay'ın, 2013'teki eylemlerde gaz fişeğiyle vurulmasına ilişkin yaptığı suç duyurusunda karar çıktı. Zaman aşımı nedeniyle takipsizlik veren savcılık, kararı avukat Can Atalay tutuklandıktan bir gün sonra tebliğ etti.

2 yıl sonra ifadesi alındı

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında 1 Haziran 2013'te polisin silahından çıkan gaz fişeğiyle vurularak yaralanan Atalay, şikâyetçi oldu. Atalay'ın şikâyetiyle ilgili olaydan 2 yıl sonra 2015 Haziran'ında ifadesi alındı. Atalay, ifadesinde Gezi Parkı önündeyken resmi giyimli bir polis memurunun gaz bombası atan tüfekle nişan alarak kendisine ateş ettiğini ve yaralandığını söyledi. Kendisine ateş açan polisin tespit edilerek cezalandırılmasını isteyen Atalay, olayın tanığı V.A.'nın da ifadesinin alınmasını talep etti. Tanık olarak ifade veren V.A. da Atalay'ın polis ve eylemciler arasında diyalog yürüttüğünü, bu sırada resmi giyimli bir polis tarafından ateş açıldığını belirtti.

Zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı

İfadelerin alınmasının ardından dosyada başka bir adım atılmadı. 2021 yılının haziran ayına kadar açık olan dosyada başka bir işlem yapılmayınca, savcılık 15 Mart 2022'de zaman aşımı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı verdi.

Tutuklandıktan sonra tebliğ edildi

25 Nisan'daki Gezi davasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Atalay'ın gaz fişeğiyle vurulmasına ilişkin şikayetinde verilen takipsizlik kararı 26 Nisan'da, yani Atalay Silivri Cezaevi'ne girdikten sonra avukatlarına tebliğ edildi.