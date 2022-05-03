Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan Çiğdem Mater için kampanya başlatıldı

Gezi Parkı davasında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Çiğdem Mater için kampanya başlatıldı.

'@freecigdemmater' adlı Twitter hesabında yapılan paylaşımda şu an Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mater'e gönderilecek mesajların kendilerine ulaştırılabileceği belirtildi. Mater'le ilgili haberlerin bu hesaptan takip edilebileceği bildirildi.

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.