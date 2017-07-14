Gezi avukatlarından Hakan Evcin'e ‘FETÖ’ davasından tahliye

Antalya'da Gezi eylemcilerine açılan davalarda çok sayıda kişinin avukatlığını yapan Hakan Evcin, hakkında açılan FETÖ davasından ilk duruşmada tahliye edildi. Avukat Hakan Evcin hakkında 'FETÖ' üyeliğinden açılan davanın duruşması, bir gün gecikmeli yapıldı. Hakan Evcin'in tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi ile SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için duruşma bugüne alındı. Mahkemedeki ifadesinde Hakan Evcin, suçlamaları kabul etmedi.

Yargılama sonucu mahkeme, Evcin'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Rakka'da yaşamını yitiren 'kırmızı fularlı kız' olarak da bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in de aralarında bulunduğu Antalya'daki Gezi davalarında yargılanan çok sayıda kişinin avukatlığını yapıp, 2 yıl önce de MİT Tırlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet eski başsavcısı Süleyman Bağrıyanık gözaltına alındığında evinde bulunan avukatlar arasında olduğu gerekçesiyle Hakan Evcin hakkında, hem PKK/KCK üyeliği, hem de 'FETÖ' üyeliğinden Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Her iki suçtan da ayrı ayrı tutuklanan Hakan Evcin, PKK/KCK davasından yargılanan avukat Özden Saldıran ile birlikte geçen ay tahliye edildi. Ancak Hakan Evcin, FETÖ ile ilgili dava nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

Bağlantı kurulamadı

Avukat Hakan Evcin hakkında 'FETÖ' üyeliğinden açılan davanın duruşması, bir gün gecikmeli yapıldı. Hakan Evcin'in tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi ile SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için duruşma bugüne alındı. Mahkemedeki ifadesinde Hakan Evcin, suçlamaları kabul etmedi.

Yargılama sonucu mahkeme, Evcin'in tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.