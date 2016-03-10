Gezi aileleri, Berkin'in ölüm yıldönümünde Gezi Parkı'nda

Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin aileleri Gezi Parkı’na geldi. Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü için gelen aileler hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu ve "Gezi şehitleri ölümsüzdür. Unutursak yüreğimiz kurusun" yazılı pankartı açarak Gezi Parkı'na karanfil bıraktı.

Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerin aileleri ilk kez toplu bir şekilde Gezi Parkı'na giderek, kaybettikleri çocukları için anma yaptı. "Gezi şehitleri ölümsüzdür. Unutursak yüreğimiz kurusun" yazılı ve üzerinde çocuklarının fotoğraflarının bulunduğu pankartı Gezi Parkı'nın ortasındaki küçük ağaçlık alanda açan aileler, parka karanfil de bıraktı.

Çocukları anısına saygı duruşu da yapan aileler arasında Eskişehir'de dövülerek katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, 15 yaşında polisin attığı kurşunla yaşamını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ailesi ve Maltepe Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerince katledilen Hasan Ferit Gedik'in de ailesi yer aldı.

Ailelere Taksim Dayanışması üyeleri de destek verirken, aileler sessizce dağıldı.