'GezginFest Van'a 50 bin kişi bekleniyor

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN,(DHA)- DOĞU\'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip \'GezginFest Van\' 7-8-9 Eylül tarihlerinde Van\'ın Gevaş ilçesinde bulunan Dokuzağaç köyündeki Ada İskelesi\'nde gerçekleştirilecek. 22 sanatçının sahne alacağı festival alanında 100 kişilik ekiple yoğun bir hazırlık yürütülüyor. İnterRail Türkiye sorumlusu Gezginfest organizatörü Bestami Köse, bu festivalle Türkiye\'den ve yurt dışından yaklaşık 50 bin kişinin katılmasını beklediklerini, amaçlarının Van ve Doğu ile ilgili ön yargıları kırmak olduğunu söyledi.

Bölgenin ilk ve en büyük gençlik festivali olan \'GezginFest Van\' Gevaş ilçesinde 150 bin metrekarelik alanda yapılacak. Üç gün sürecek festivalde 22 sanatçı ve grup sahne alacak. Konserler dışında festivalde oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot şov, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, gencer savaş ile ritim atölyesi ve jam session sahnesi gibi etkinlikler yer alacak. Festivale sayılı günler kalırken, hazırlıklar da hummalı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 100 kişilik ekip festival alanında düzenlemeler yapıyor. Yaklaşık 50 bin doğa, kamp ve seyahat severin katılımı hedefleniyor. İnterRail Türkiye sorumlusu Gezginfest organizatörü Bestami Köse, Van ve Doğu\'daki ön yargıyıları kırmak istediklerini söyleyerek, gezgin topluluğu ile birlikte tarihi bir işe adım atmak için yola çıktıklarını belirtti.

ÖN YARGILARI KIRMAK İSTİYORUZ

9 Eylül\'de gerçekleşecek olan Ermeni ayini ile birlikte ciddi bir genç kitlesinin Van\'da olcağını da söyleyen Köse, \"Gezgin topluluğu olarak Van\'da olmaktan gururluyuz. 3 günlük bir festival planlıyoruz. Festival tarihinde gerçekleşecek olan bir Ermeni ayini var, uzun zaman sonra yapılıyor. Bu Ermeni Ayini\'nin de festivale denk gelmesiyle birlikte burada ciddi bir genç kitlesi olacak. Umarım Van\'ın tanıtımına, Doğu\'daki önyargıların hemen hemen çoğunun kırılmasında bir ön ayak olabilirsek İnterRail Türkiye ekibi olarak bizim için çok mutlu bir festival geçirmiş olacağız. Festivale muhtemelen 50 bine yakın insan gelecek. Bu insanların Van\'daki, Doğu\'daki önyargısını kırmak istiyoruz. O yüzden umarım beklediğimiz sayı olur, olmasa da bu mesajı vereceğiz\" dedi.

22 SANATÇI SAHNE ALACAK

3 gün sürecek festivalde Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Manga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi grup ve sanatçılar bir araya gelecek. Ayrıca Amerika\'da yaşayan dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Nomjoo da festivalde sahne alacak.

FOTOĞRAFLI