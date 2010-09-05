Gezerken nehirleri de temizliyor

Belçikalı mimar Vincent Callebaut, Avrupa'nın en yaratıcı ve en çevreci tasarımlarına imza atıyor. Ama onun tasarımları geri dönüşümlü sandalye, lambader falan değil. Callebaut, çok daha büyük, çok daha kapsamlı ve uzun vadeli işler yapıyor. Mesela Amerika'dan Lübnan'a kadar dünyanın her köşesi için, harcadığından daha fazla enerji üreten ve dış cephesi ağaç gibi yemyeşil olan bina projeleri hazırladı. Son olarak da Avrupa'nın nehirlerinde gezecek ve gezerken nehirleri temizleyecek bir gemi projesiyle adından söz ettiriyor.

İstanbul'dan dönünce karar verdi

Dicle'de yüzecek

İçinde neler var?

Pysalia'yı, özellikle su kirliliğine karşı dikkat çekmek için yaratmış Callebaut. Dünyada bir milyardan fazla insanın içme suyu bulamadığını düşünürsek, bu hiç de gözden kaçacak bir proje değil.Projeyle ilgili fikirler, Callebaut'nun aklına 2009'da İstanbul'dagerçekleşen Dünya Su Forumu'nun ardından gelmiş. Çünkü forumda yapılan açıklamalara göre, 2030 yılında susuzluk dünyanın yarısını etkileyecek. Bu yüzden Physalia, eğlence gemisi gibi görünen ama aslında su kaynaklarının verimli kullanılabilmesini sağlayacak mimari bir prototip. Physalia, geçtiği nehirlerdeki zararlı atıkları temizleyecek. Hatta kimyasal tarım ilaçlarının etkilerini bile sıfırlayacak. Ren ve Tuna nehirleri üzerindeki su yollarında toplu ulaşım kullanımının artmasını sağlayacak. Tüm bunları kendi enerjisini yüzde 100 oranında kendisi üreterek gerçekleştirecek.Başta Tuna ile Volga nehirlerinde, sonrasında Ren ile İspanya'nın en büyük nehirlerinden Guadalquivir, Fırat ve Dicle nehirleri arasında yol alacak Physilia. Sıfır karbon emisyonu prensibiyle çalışan, yenilenebilen enerji üreten geminin tavanında solar hücreler olacak. Zemininde ise hidro tribünler bulunacak. Çelik gövdesi alüminyumla kaplanacak ve en üstü de gümüşle giydirilecek. Mimar Callebaut, Physilia'yı şöyle tanımlıyor: "O, kendi çevresine tepki veren bir ekosistem. Fauna ve floranın çeşitliliğini şehirlerin ortasına davet eden doğanın bir parçası."Physilia'nın içinde dört farklı bahçe olacak: Su, ateş, hava ve toprak bahçeleri. Her birinin dekorasyonu ve amacı farklı. Physilia aynı zamanda yüzen bir gece kulübü ve yüzen bir kütüphane olarak da hizmek verecek. İlk kez 2015 yılında sularda salınmaya başlayacak Physilia, dünyanın geleceğindeki ulaşım araçlarının bir simgesi olacak aynı zamanda.