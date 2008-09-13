'Gezegenlerarası internet'in bel kemiğini oluşturmak üzere tasarlanan ve Güneş Sistemi'nin bir ucundan diğerine hızlı veri transferine olanak sağlayan internet protokolü başarıyla denendi.



İngiliz Surrey Satellite Technology şirketinin ürettiği, yörüngedeki UK-DMC uydusu tarafından "gecikme toleranslı bundle" protokolüyle İngiltere'deki bir merkeze başarılı bir şekilde veri gönderildi.



Çok daha uzun mesafeler için kullanılması öngörülen teknoloji sayesinde veri paketlerinin gönderilmesi ile alınması arasında geçen gecikme süresinin dakikalar, hatta saniyelerle ölçüldüğü belirtildi.



Amerikan Cisco firması da geçen yıl yörüngeye bir "router" göndererek, uzayda "IPv6" protokolünü denemişti.