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Çevre

Gezegenler hizaya girecek!

Merkür, Venüs, Satürn, Mars, Jüpiter bir ay boyunca yan yana dizilecek; bu astronomik olay çıplak gözle de görülebilecek

20 Ocak 2016 20:48

Bugünden itibaren bir ay boyunca türüne az rastlanır astronomik bir olay gerçekleşecek. Merkür, Venüs, Satürn, Mars, Jüpiter bugünden itibaren bir ay boyunca ufuktan Ay’a doğru düz bir çizgide diziliyor gibi görünecek.

Güneş sisteminin beş gezegeni gün doğumundan hemen önce çıplak gözle görülebilecek. Bu beş gezegen aynı anda Güneş’in aynı tarafında yörüngede olacaklar.

Avustralya Astronomik Gözlemevi’nde görevli Prof. Fred Watson’a göre gökyüzündeki en parlak cisimleri olan Venüs ve Jüpiter’i çıplak gözle görmek daha kolay olacak. Watson’a göre kızıl renginden ötürü Mars’ı da görmek nispeten kolay.

Bu ay yaşanacak astronomik olayın benzeri Ağustos ayında tekrarlanacak. Ancak bu kez beş gezegen, Güneş’in diğer tarafında buluşacak. Ve bu nedenle nadir yaşanan astronomi olayı, güneşin batışından hemen sonra görülebilecek. Türkiye'den de izlenebilecek olay, bir daha 2018’de tekrarlanacak.

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