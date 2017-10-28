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Politika

Geyve'de 22 kişi MHP'den istifa etti

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde, 22 kişi MHP'den istifa etti

28 Ekim 2017 14:51

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Geyve İlçesi\'nde, 22 kişi MHP\'den istifa etti.
Geyve\'de MHP\'den istifa eden 22 kişi dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu\'na verdi. İstifa edenler arasında daha önce MHP Sakarya Milletvekili adayı olan Ahmet Pehlivan, MHP\'li Geyve Belediyesi Meclis üyeleri Salih Etik ve Göksel Bilek, MHP Geyve İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri Servet Uysal, İsmail Ceylan, Ali Can, Adil Avcı ve Zihni Çobanoğlu da bulunuyor. Ahmet Pehlivan istifasıyla ilgili, \"Bugün 50 yıldır emek verdiğim, ailem, evladım gibi gördüğüm partimden gözlerim dolu bir şekilde ayrıldım. Bir Ülkücü olarak, MHP\'de siyaset yapma imkanının kalmaması üzerine partime veda ettim\" dedi.

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