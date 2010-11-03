-GEYLANİ: EYLEMİ PKK'NIN YAPMASI OLANAK DIŞI TBMM (A.A) - 03.11.2010 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili, ''PKK'nın böyle bir zamanda, eylemsizlik kararının uzatıldığı bir zamanda böyle bir eylem yapması olanak dışı'' dedi. Geylani, Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, ''Ciwan Denge Bedengıye ne'' (Gençlik sessizliğin sesidir) adlı Kürtçe şiir kitabının tanıtımını yaptı. Türkçe şiir yazmayı çok sevdiğini ve iki şiir kitabı bulunduğu belirten Geylani, bunun yanında Kürtçe şiir yazmayı da sürdürdüğünü ifade ederek, ''Anadilinde şiir yazmak her birey için ayrı bir ilham kaynağı'' diye konuştu. Türkçe yayımlanan şiir kitaplarının Meclis Kütüphanesinde bulunduğunu, Kürtçe şiir kitabını da kütüphane yetkililerine sunacağını belirten Geylani, ''Böylece kitabım, bir milletvekili tarafından kaleme alınan ve TBMM Kütüphanesinde yer alacak ilk Kürtçe kitap olma özelliğini taşıyacak'' diye konuştu. Bazı şiirlerini Kürtçe ve Türkçe okuyan Geylani, toplantının ardından kitabını kütüphane yetkililerine sundu. Gazetecilerin Taksim'deki terör saldırısına ilişkin sorularını yanıtlayan Geylani, saldırının insanlık dışı olduğunu, bu ve buna benzer eylemleri her zaman kınadıklarını söyledi. Hamit Geylani, ''Eylemi düzenleyen kişinin terör örgütü PKK'ya üye olduğu'' yönünde haberlerin yayımlandığının anımsatılması üzerine, ''Bunların arka planı vardır. Araştırılmalı. PKK'nın böyle bir zamanda, eylemsizlik kararının uzatıldığı bir zamanda böyle bir eylem yapması olanak dışı. Gerçekler ortaya çıkarılmalı'' şeklinde konuştu.