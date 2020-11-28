Geyik, ava giden avcının silahıyla kaçtı

T24 Dış Haberler

Çekya'da bir geyik, ava çıkmış bir avcının silahıyla uzaklaştı.

Çekya polisinden yapılan açıklamaya göre Horní Planá yakınlarındaki ormanlık alandaki bir ceylan, av köpeğinden korkarak bir avcı grubunun üzerine koşmaya başladı. Avcılardan birinin silahının kayışı koşan gediğin boynuzuna takıldı. Geyik, avcılardan boynuzuna takılmış tüfekle birlikte uzaklaştı.

Yapılan açıklamada tüfeği bulan kişinin en yakın polis merkezine teslim etmesi istendi. Avcıların ormanı aradığı ancak geyik ve silahı bulamadığı belirtildi.

Avcı, geyiğin boynuzuna takılan silahın boş olduğunu ifade etti.