Meclis'te Suriye gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda, Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş şahsı adına söz aldı.

Özgümüş, Türkiye'deki enerji politikasından bahsettikten sonra, Türkiye'nin Suriye'de savaşın içinde olduğunu öne sürdü. "Irak'ta kitle imha silahı bulunduğu yalanı neyse, bugün 'Suriye yönetimi halkını katlediyor' söylemi de aynı şekilde yalandır" diyen Özgümüş, Türkiye'nin bu yalan üzerine kurulmuş stratejiyle hareket ettiğini savundu.

'Özgümüş: Esad yönetimi 4 yıl daha gitmeyecek'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in yönetimden gideceği öngörülerinin tutmadığını ifade eden Özgümüş, Esad yönetiminin 2-4 yıl daha gitmeyeceğini iddia etti.

Özgümüş, Suriye halkının emperyalizme karşı örgütlendiğini belirtirken, bu sırada AKP'li Mehmet Metiner "Halkına katliam yapanlara, böyle arka çıkamazsın" diye seslendi.

'Gevezelik yapma'

Bunun üzerine Özgümüş, "Gevezelik yapma" diye bağırarak Metiner'i kürsüye çağırdı. Metiner yerinden kalkarak, kürsüye yöneldi, Özgümüş de AKP sıralarına doğru yürüdü. İki milletvekili birbirinin üzerine yürümesi ve yumruk atmaya çalışmasına araya giren milletvekilleri engel oldu.

Genel Kurul'da gerginliğin sürmesi üzerine Başkanvekili Meral Akşener, oturuma 1 saat ara verdi.