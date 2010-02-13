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Kültür-Sanat

Gevende, 'Olmayan ülke'nin müziklerini dinlemeye davet ediyor...

Gevende, 25 Şubat Perşembe günü saat 22.30’da Hayal Kahvesinde dinleyicileriyle buluşacak.

13 Şubat 2010 02:00

Merve Gökberk / T24 - Gevende, 25 Şubat Perşembe günü saat 22.30’da Hayal Kahvesinde dinleyicileriyle buluşacak.



Gevende’nin basit müzikal öğeler içeren parçaları bir süre sonra inanılmaz bir performansa dönüşüyor. Böylesi bir müziği herhangi bir müzik türünün içine sokmak zor. Tanımlamak gerekirse "folk-Rock" ya da "psychedelic folk" Gevende müziği için uygun tanımlar olabilir.

Ev adlı albümlerinin de çıktığı 2006 yılında, İran'dan Pakistan''a, Hindistan'dan Nepal'e yaptıkları yolculuk, gittikleri yerlerin yerel müzisyenleri ile yaşadıkları deneyim kuşkusuz hayat boyu sürecek bir etki bıraktı Gevende’nin müziğinde. Gevende'nin müzikal beğenisi gittikleri her yerle, dinledikleri her müzikle, dokundukları her kültürle şekillenirken dünyanın tüm insanlarının yakınlık bulacağı bir hâl alıyor. Şarkılarında hiç bir yere ait olmayan, doğaçlama bir dil kullanıyorlar. Bu "hiçbir yerin dili”nde herkes, kendi diline ve kendi dünyasına dair bir şeyler bulabiliyor. Kuruldukları 2000 yılından bu yana Türkiye'de ve yurtdışında pek çok konser veren ve birbirinden önemli festivallerde yer alan Gevende'nin oluşturduğu ilgi çemberi her geçen gün büyüyor. Gevende yakın zamanda dünyadaki en önemli üç müzik fuarından biri olan Popkomm'a seçildi ve uluslararası müzik sektörü temsilcilerine, festival yönetmenlerine ve basın mensuplarına bir konser vermek üzere Berlin'e davet edildi. Uluslararası sanatçıların da ilgisini çeken grup ünlü Alman bas klarnetçi Tobias Klein ve Fransız gitarist Damien Cluzel ile bir müzik projesi de yürütüyor. www.gevende.com

www.myspace.com/gevende

Bilet fiyatı: 20 TL

Hayal Kahvesi-Büyük Parmak Kapı Sok. Afrika Han, No:19

Beyoğlu

Tel: 0212 244 25 58
Fax: 0212 292 78 37 Mail: info@hayalkahvesibeyoglu.com

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