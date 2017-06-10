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Gevaş'ta polis merkezine roketatarlı saldırı

Saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı

10 Haziran 2017 02:28

Van’ın Gevaş ilçesinde Polis Merkezi Amirliği’ne roketli saldırı düzenlendi. Roketlerden biri iftar için toplanan yaklaşık bin kişinin üzerinde infilak etti. Saldırıda yaşamını yitiren olmazken, Van Valiliği saldırganların bulunduğunu açıkladı.

Gevaş Polis Merkezi Amirliği’ne, saat 19.35 sıralarında, PKK’liler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermilerinden biri emniyet binasına isabet ederken, diğeri ise yaklaşık 300 metre mesafede kurulan iftar sofrasında, iftar açmaya hazırlanan, aralarında Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan, Büyükşehir Belediyesi’nden daire başkanları ve STK temsilcileri vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişinin üzerinden geçip, havada infilak etti.

Paniğe neden olan patlamalar sırasında iftar sofrasındakiler kaçışmaya çalıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak operasyon başlattı. Güvenlik güçleriyle PKK’liler arasında yer yer çatışmaların yaşandığı belirtildi.

 

Valilik: 3 kişi yakalandı

 

Van Valiliği, saldırının ardından açıklama yaptı. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, “Saldırının ardından kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerinin takibi sonucunda yakalanmış olup, saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir” dedi. (VAN/DHA)

 

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