"Getirdikleri ortaöğretime geçiş sistemi en çok emlakçıların işine yarayacak"

MHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, TEOG yerine getirilen yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili "Parası olan veya sahte ikamet adresi ayarlayanlar iyi eğitim alacak. Artık bundan sonra veliler deniz manzaralı değil iyi, kaliteli eğitim veren okulları gören evler tercih edecek. Bu değişiklik en çok emlakçıların işine yarayacak" dedi.

Ok’dan eski belediye başkanına: Terör örgütleriyle ilişkilere ve yolsuzluklara adınız mı karıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kamuoyuna üst düzey yetkiliyle ilgili açıklama yapma çağrısında bulunan İsmail Ok, istifa ettirilen eski belediye başkanına, “Sayın Uğur, bu dosyada ne vardı ki seni çocuklarını ve eşini hapse götürecek, istifa etmek zorunda kaldınız? Yani terör örgütleriyle ilişkilere ve yolsuzluklara adınız mı karıştı?” diye sordu.

İYİ Partili, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un basın toplantısı açıklaması şöyle:

"Ahmet Edip Uğur’un kayınbiraderine kimi gönderdiniz?"

"İçişleri Bakanına soruyorum, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanının istifa etmesi için başkanın kayınbiraderine kimi gönderdiniz, kamuoyuna açıklayın. Eğer göndermediyseniz sizin adınıza 'Eğer istifa etmezse çoluk çocuğu Kepsut Cezaevine yanına gidersiniz' diyen üst düzey ziyaretçi kimdir. Sayın İçişleri Bakanı açıklamalıdır. Bu millet her şeyi biliyor, metal yorgunluğu falan diyerek örtemezsiniz.

Sayın Edip Uğur’a da sesleniyorum; Sayın Uğur, bu dosyada ne vardı ki seni çocuklarını ve eşini hapse götürecek, istifa etmek zorunda kaldınız. Yani terör örgütleriyle ilişkilere ve yolsuzluklara adınız mı karıştı. Bunları sizi de kamuoyuna açıklamanızı bekliyoruz."

Ok’un yeni eğitim sistemine ilişkin açıklamaları şöyle:

"Parası olan veya sahte ikamet adresi ayarlayanlar iyi eğitim alacak. Eğitimde devrim diyerek getirilen her sistem bir öncekini arattı. Bütün okulları Anadolu Lisesi yapılması eğitim kalitesinin dibe vurmasının nedenlerinden biridir.

TEOG sınavında 15 bin öğrenci tam puan alırken PİSA sonuçlarına göre ülkemiz 72 ülke arasında ilk 50’ye girememiştir. Yandaş kayırmacı ve partizanca yapılan liyakatsiz idareci atamaları ile Türk Gençliğinin aydınlık geleceği karartılmıştır.

Sayın Erdoğan istedi diye eğitimde akşamdan sabaha yapılan sistem değişikliği bir neslimizi daha yok edecektir. 'Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi' diye getirilen bu yeni uygulamada ifade etmekten hicap duyuyorum ama milletin gözünün içine baka baka Sayın Milli Eğitim Bakanı yalan söylüyor.

"Sayın Bakan siz ne söylediğinizin farkında mısınız?"

Kendiniz söylemiyor musunuz; 'Nitelikli liseler için Haziran ayının ilk hafta sonunda sınav yapılacak' artı 'İsteyen özel okullar kendi sınavlarını kendisi yapacak' diyen siz değil misiniz?

Bu sınavı laf olsun milletin çocukları ile alay etmek için mi yapıyorsunuz? Ne demek özel okullar kendi sınavını yapacak?

Sınavı kaldırmayı bırak sınav sayısı daha da artmış oldu. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırdınız. Fakir fukaranın köyde, kasabada, varoşlarda oturan çocuklarının kaliteli bir eğitim almasının önünü tamamen kapattınız.

"Bu değişiklik en çok emlakçıların işine yarayacak"

Parası olan veya sahte ikamet adresi ayarlayanlar iyi eğitim alacak. Artık bundan sonra veliler deniz manzaralı değil iyi, kaliteli eğitim veren okulları gören evler tercih edecek. Bu değişiklik en çok emlakçıların işine yarayacak.

Bu değişiklik cevaplanmayan soruları da beraberinde getirdi. Sınav başvurularının ne zaman yapılacağı halen belli değil Sayısal sözel toplam 60 soru sorulacak. Bilimsel ve objektif olarak 60 soru ile başarının ölçülmesi mümkün müdür?

Sayın Milli Eğitim Bakanının; Ak Parti Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın talimatıyla getirdiği bu yeni sistemin hiçbir ilmi hazırlığı ve bilimsel dayanağı olmadığı için dayatılan bu sistem tam bir rezalettir.

Özellikle bu sene öğrenci yetiştirmelerde tam bir kaos yaşanacak. Çocuklarımızın geleceği karartılacak, velilerin maddi manevi emeği yok edilecek.

Sayın Erdoğan’ın itiraf ettiği gibi Ak Parti hükümetleri Milli Eğitimi katletmişlerdir."