Getir, Tottenham'la 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

Getir, bu yıl ocak ayında hizmet vermeye başladığı İngiltere’de, Premier Lig’in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor.

Bu sene başında Londra’da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir, Premier Lig’in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur’un üç yıl boyunca “Global Sponsoru” oldu.

Tottenham Hotspur ile yapılan bu anlaşma, Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşırken dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlanacağının da sinyallerini veriyor.