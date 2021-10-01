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Ekonomi

Getir, İtalya'da da hizmet vermeye başladı

Milano kentinde hizmet veren firma, faaliyetlerini 7 ülkede sürdürüyor

01 Ekim 2021 16:15

Getir, İtalya'nın Milano kentinde hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre Getir'in hizmet verdiği ülke sayısı 7'ye çıktı.

Getir Türkiye'nin ardından İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatmıştı.

Açıklamada, şirketin İtalya'daki diğer şehirlerde de hizmet vermeyi planladığı; Portekiz'in yanı sıra yıl sonuna kadar ABD pazarına girmeyi hedeflediği belirtildi.

Getir, İspanya ve İtalya'ya açılacağını yaz aylarında duyurmuştu.

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