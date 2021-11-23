Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın alıyor

Avrupa’dan sonra ABD'ye de açılan Getir, yurt dışında ikinci satın almaya imza atıyor. Getir, İngiltere’nin hızlı teslimat uygulaması Weezy’i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

ABD'ye giriş yapan Getir’den, İngiltere’deki operasyonlarını büyütmek için hamle geldi. Getir, İngiltere’de faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Weezy’nin tamamını satın almaya hazırlandığını duyurdu.



Böylece Getir, yurt dışındaki ikinci satın almaya imza atmış olacak. Getir, temmuz ayında da Güney Avrupa’da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK’u satın almıştı.

İlk yurt dışı açılımını sene başında Londra’da başlatan ve en son ABD’de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere’deki operasyonlarını daha da büyütecek.



Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla kurucusu olduğu hızlı teslimat sektörünün İngiltere’deki öncüsü olarak konumunu daha da güçlendirip büyümeye devam edecek.