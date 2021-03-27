Getir'in değeri 2,6 milyar dolara yükseldi

Daha önce dünyada yapılmamış 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan teknolojik girişim Getir, geçtiğimiz Ocak ayında ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamlamıştı. Yalnızca iki ay içinde üçüncü turu da tamamlayan Getir, yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım alarak değerlemesini 2.6 milyar dolara çıkardı.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; Getir, 5.5 yıl kadar kısa bir sürede Unicorn olan ilk Türk şirketi oldu. Teknoloji alanında kurulan ve değeri 1 milyar dolara ulaşan start-up’lara “Unicorn” deniliyor.

İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir’de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar.

Son yatırım turunda Getir’e ortak olan Sequoia Capital, dünyanın en önemli risk sermayesi şirketlerinden biri. Don Valentine tarafından 1972’de kurulan şirketin aralarında Michael Moritz’in de bulunduğu 10 ortağı var.



ABD, Çin, Hindistan ve İsrail’de ofisleri bulunan Sequoia Capital; Cisco Systems, Oracle, Apple, YouTube, Nvidia ve Google’a kuruluş veya ilerleme aşamasında yatırım yaparak bu şirketlerin büyümesine katkı sağladı. Bu yatırımlardan astronomik karlar eden Sequoia Capital, Silikon Vadisi’nin en seçkin risk sermayesi şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.