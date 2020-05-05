"Getir çalışanlarının maaşlarından, sokağa çıkma yasağı günleri nedeniyle kesinti yapıldı" iddiası

T24 Haber Merkezi

Sipariş uygulaması Getir'in bayi sahiplerinin; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı günlerinde çalışanlarının maaşlarından kesinti yaptığı iddia edildi.

Ekşi Sözlük'te 'Getir'in Korona fırsatçılığı' adıyla açılan başlıkta; Getir'de kurye olarak çalıştığını belirten bir kişi, "Günde 12-13 saat çalışıp, mesai ücretleri alacağız diye yağmurda çamurda motor sürdük şimdi ise bizden sokağa çıkma yasağını kesiyorlar" diye yazdı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Şu an yazmakta bile zorlanıyorum çünkü göz göre göre ekmeğimizi çalıyorlar. Her fırsatta sosyal medyadan, sosyal yardım kolileri ile iyi bir profil çizmeye çalışan Getir, bugün maaş günümüzde bizden sokağa çıkma yasaklarını kesiyor. Günde 12-13 saat çalışıp, mesai ücretleri alacağız diye yağmurda çamurda motor sürdük şimdi ise bizden sokağa çıkma yasağını kesiyorlar. Yazıklar olsun böyle düzene."

Sokağa çıkma yasağı günlerinde Getir uygulaması yalnızca İstanbul'da hizmet verirken; su, ekmek, hazır yemek ve paket servis siparişi getirebiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya alan insanların sık sık tercih ettiği Getir'de bu süreçte 2 çalışanın Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.

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