Getir çalışanı gözlem altına alındı; depoda çalışma durduruldu

Getir'in resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbul Ataşehir'deki depolardan birinde görevli genç bir çalışanın sağlık kontrolüne gitmesinin ardından test yapılmak üzere gözlem altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Dün akşam İstanbul Ataşehir'deki depolarımızdan birinde sağlık kontrolüne giden bir genç arkadaşımızın hastanede test yapılmak üzere gözlem altına alındığını öğrendik. Konuyla ilgili hızlıca kararlar aldık. Gerekli testlerin yapılıp sonucun bidirilmesi bir süreç. Bu süreçte konunun uzmanlarının tavsiyesi doğrultusunda test sonucu belli olana kadar o depodaki çalışmayı durdurarak çalışanların evde kalmalarını istedik" denildi.

Açıklamada, yaşı gereği en düşük risk grubunda olan çalışanın bu sabah itibarıyla durumunun iyi olduğu belirtildi.