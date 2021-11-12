Getir, ABD'de faaliyete başladı

Hızlı teslimat şirketi Getir, Avrupa'nın ardından ABD pazarında da faaliyetlerine başladı.

Chicago'da operasyonlarına başlayan Getir, ABD'de 300 şehirde faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Getir'in Chicago'da operasyonlarına başlaması ile ilgili düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan kurucu ortak Nazım Salur ihtiyaç görülmesi durumunda yeni yatırım turu yapabileceklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar New York ve Boston'da da hizmet vereceklerini açıklayan Salur, ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetti.

Zamanı geldiğinde Türkiye'de değil ancak ABD'de halka arz düşündüğünü kaydeden Salur, "Halka arzı büyümek için fonlama olarak düşünmek lazım" dedi.

Şirketin 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaştıklarını anlatan girişimi, e-ticaret platformu N11'de hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını ekledi.

Salur, Rekabet Kurumu'nun onayını beklediklerini belirterek N11'deki mevcut iki ortaktan hisse alarak şirkete ortak olacaklarını söyledi.