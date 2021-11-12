Getir, ABD'de faaliyet başladı

Hızlı teslimat şirketi Getir, Avrupa'nın ardından ABD'de de faaliyetlerine başladı. Getir'in Chicago'da operasyonlarına başlaması ile ilgili düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan kurucu ortak Nazım Salur ihtiyaç görülmesi durumunda yeni yatırım turu yapabileceklerini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Yıl sonuna kadar New York ve Boston'da da hizmet vereceklerini açıklayan şirketin kurucu ortağı Nazım Salur ABD'de büyümeyi hızlandırmak için şartların iyi olması durumunda bir satın alma da yapabileceklerini kaydetti.

Zamanı geldiğinde Türkiye'de değil ancak ABD'de halka arz düşündüğünü kaydeden Salur, "Halka arzı büyümek için fonlama olarak düşünmek lazım" dedi.

Şirketin 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaştıklarını anlatan Salur E-ticaret platformu N11'de hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını da söyledi.