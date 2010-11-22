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Yaşam

GESTAŞ, KIŞ TARİFESİNE GEÇTİ ÇANAKKALE (A.A)

22 Kasım 2010 16:06

-GESTAŞ, KIŞ TARİFESİNE GEÇTİ ÇANAKKALE (A.A) - 22.11.2010 - Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, kış tarifesine geçti. GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü Hasan Yürükçü, yaptığı açıklamada, deniz ulaşımında kış tarifesi uygulamasına başladıklarını bildirdi. Yeni tarifeye göre, her gün Kabatepe'den Gökçeada'ya 10.00, 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 07.15, 18.00 saatlerinde araba vapuru seferi yapılacağını belirten Yürükçü, her gün Geyikli'den Bozcaada'ya 10.00, 14.00 ve 18.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 07.30, 12.00 ve 17.00 saatlerinde sefer düzenleneceğini kaydetti. Yürükçü, cuma, pazar ve pazartesi günleri Çanakkale'den Gökçeada'ya, cuma ve pazartesi günleri ise Gökçeada'dan Çanakkale'ye, çarşamba ve cumartesi günleri Çanakkale'den Bozcaada'ya ve Bozcaada'dan Çanakkale'ye belirli saatlerde doğrudan deniz otobüsü seferleri yapılacağını söyledi. Hasan Yürükçü, Çanakkale - Eceabat, Gelibolu - Lapseki boğaz hattı ulaşımında ise değişiklik yapılmadığını bildirdi.  GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü Hasan Yürükçü, ''Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Yeni bir sezon başlıyor. Amacımız halka en iyi hizmeti sunmaktır'' dedi.

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