GESTAŞ’ın bütçesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetinin yurt dışı gezileri için kullanılmış

Sayıştay'ın Çanakkale İl Özel İdaresi GESTAŞ 2019 raporu, kurumun bütçesinin resmi gün ve bayramlarda yapılacak etkinliklerin masraflarının karşılanması ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetinin katıldığı yurt dışı fuarlarda ulaşım ile konaklama gibi giderlerin karşılanması için kullanıldığını ortaya koydu.

Sayıştay’ın istediği mali tablo, defter ve bilgileri vermeyen kurum, işçilerinin yıllık ücretli izinlerini de eksik kullandırmış. Konu hakkında şirkete uyarıda bulunan Sayıştay raporunda kurumun, "işçilere yıllık izinlerini düzenli bir şekilde kullandırmadığını, işçilerin geçmiş yıllardan devreden izinleri olduğunu ve bazı işçilerin 161 güne ulaşan kullanılmayan ücretli yıllık izninin bulunduğu" tespitinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Sayıştay, “GESTAŞ A.Ş’nin, ana faaliyet konusu olan deniz yoluyla her türlü deniz araçları ile toplu ulaşım, yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerine ağırlık vererek, ticari hayatını devam ettirmesi gerektiği düşünülmektedir” uyarısında bulundu.