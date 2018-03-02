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Ekonomi

GESİAD'ta 'İş İnsanları' değişikliği

BURSA, (DHA)- BURSA'da kurulu Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği (GESİAD), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile ‘İş Adamları’ ibaresini ‘İş İnsanları’ olarak değiştirdi

02 Mart 2018 17:12

BURSA, (DHA)- BURSA\'da kurulu Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği (GESİAD), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile ‘İş Adamları’ ibaresini ‘İş İnsanları’ olarak değiştirdi.
GESİAD, gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile ismini Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirdi. ‘İş İnsanları’ ibaresini kullanan Bursa’da ilk SİAD olan GESİAD’ın kısaltmasında ise bir değişlik olmadı.
‘İş İnsanları’ ibaresini kullanmalarının amacını anlatan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, “Derneğimizin adında geçen ‘iş adamları’ ibaresini 21. Yüzyılın gerek ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde ‘iş insanları’ olarak değiştirmek için olağanüstü kongre kararı almıştık. Bugün burada bu değişikliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Bu değişikliğin dernek isminin kısaltmasında bir farklılığa yol açmayacağını da belirten Demiral, “İş insanları ibaresinin her anlamda daha kapsayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda ekonomimize ve iş hayatımıza yadsınamayacak derecede katkı koyan kadınlarımızı kesinlikle yok sayamayız. Ben bu değişikliğin derneğimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”  diye konuştu.

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