GES MİT’e bağlandı şehit sayısı yüzde 50 arttı

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 1 Ocak-31 Ağustos 2011 döneminde 52 personelin şehit düştüğünü, GES Komutanlığı’nın MİT’e devredilmesinin ardından 1 Ocak-31 Ağustos 2012 döneminde ise 72 personelin şehit düştüğünü açıkladı. Oran, “Sayın Bakan GES’in MİT’e devrenin ardından özellikle arazideki askere bilginin, duyumun, istihbaratın aktarılmasında gecikme yok diyor ama maalesef verdiğimiz şehit ve yaralanan asker sayılarımız kendisini doğrulamıyor” dedi.

Yeni bürokratik yapı istihbaratı geciktiriyor mu?

Oran, Bakan Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, GES Komutanlığı’nın bu yıl içerisinde MİT’e bağlanmasının ardından, operasyon bölgesindeki tümen, tugay ve alay seviyesindeki birliklerin görev yapamaz hale geldiği iddialarını gündem getirmişti. Bakan Yılmaz şu yanıtı verdi:

“GES Komutanlığı’nın MİT’e devredilmesi, TSK’nın istihbarat ihtiyaçlarının devir teslim öncesinde olduğu şekliyle, bilgi ve zaman kaybı olmaksızın devam etmesi esasına bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Devir-teslim tarihinden önceki çalışma esasları, devir-teslimin tamamlanmasından sonra da hiçbir değişikliğe uğramadan devam etmektedir.

GES Komutanlığı’nın MİT’e devir-teslim tarihinden önceki çalışma esasları, devir teslimin tamamlanmasından sonra da hiçbir değişikliğe uğramadığı için tümen, tugay ve alay seviyesindeki birlikleri menfi yönde etkileyecek veya görev yapamaz hale getirecek bir durum oluşmamıştır.

Mevcut durumda TSK’nın istihbarat ihtiyaçları, GES Komutanlığı’nın MİT’e devredilmesinden önce olduğu gibi aynı şekilde karşılanmakta, hatta verilen desteğin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bilgi aktarımında herhangi bir gecikme olmamaktadır.”

Bu yıl 8 ayda 75 şehit verildi, geçen yıl 52 idi

1 Ocak-31 Ağustos 2012 arasında terör örgütü ile mücadele sırasında; 7 subay, 10 astsubay, 31 uzman erbaş, 27 er olmak üzere 75 TSK personeli şehit düşmüş, 214 TSK personeli yaralanmıştır. 1 Ocak-31 Ağustos 2011 arasında ise terör örgütü ile mücadele sırasında, 3 subay, 7 astsubay, 18 uzman erbaş, 24 er olmak üzere 52 TSK personeli şehit düşmüş, 107 TSK personeli yaralanmıştır.