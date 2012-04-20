T24 LogoT24 Logo
Çevre

Gerzeliler termik santrale kaşı yürüyüşe geçti!

ÇED toplantısından olumsuz bir karar çıkmasını umutla bekleyen Gerze Yaykıl Köyü halkından iki gönüllü Ankara’ya yürüyüşe geçti

20 Nisan 2012 18:56

Gerze halkı 4 yıl önce Anadolu Grubu tarafından Yaykıl Köyü’ne yapılmak istenilen termik santrale karşı yıllardır dirençle mücadele ediyor. Köylerine, zehir istemediklerini her fırsatta dile getiren köy halkı bugünlerde umutlu bir bekleyiş içerisinde.
 
Termik santralin yapılıp yapılamayacağının kararının belirleyeceği Komisyonun görüşleri 30 Nisan günü ÇED toplantısı ile belirlenecek. ÇED toplantısından olumsuz bir karar çıkmasını umutla bekleyen Gerze Yaykıl Köyü halkından iki gönüllü Ankara’ya yürüyüşe geçti.

 

30 Nisan'da Ankara'dayız!

 

Burcu Cansu'nun BirGün gazeteesinde yer alan haberine göre, YEGEP Dönem Sözcüsü Şengül Şahin, 17 Nisan 2012 salı günü Yaykıl Köyü nöbet çadırından başlayan yürüyüşün 30 Nisan'da yapılacak olan ÇED toplantısı günü Ankara'da sonlanacağını söyledi. Şahin, “30 Nisan günü Komisyonun görüşlerini bildireceği bu toplantının sonunda nihai ÇED kararının olumsuz çıkması için  Ankara’ya yürüyüşün birinci günü, 18 Nisan sabah 9.00'da YEGEP bürosu önünden başladı. Akşam19:30'da  geceyi geçirecekleri Yakakent'e vardılar. İlk durak yerlerinde Yakakent Belediye Başkanı Burhan Bayraktar ve Yakakent'liler karşıladı” şeklinde konuştu.
 
Bu 12 günlük yürüyüşün direnişin bir göstergesi olduğunun altını çizen Şahin, 30 Nisan günü nihai ÇED Raporu yayınlanırken, Gerze Yaykıl Köyü’nün Ankara’da olacağını söyledi. Yaşadıkları yemyeşil Gerze’ye sahip çıkacaklarını belirten Şahin, 30 Nisan günü duyarlı olan herkesi desteğe beklediklerini açıkladı

 

Yürümeye devam edeceğiz

 

Yürüyüşü gerçekleştirecek Ferhat Hançer: “Ben 57 yaşındayım, yol arkadaşım Mustafa Kıray ise 66 yaşında. Şu an için sağlık problemimiz yok. Yol boyunca yürüyüşümüzün amacını bilenler duruyor, kornaları ile eşlik ediyor, hatta yoruldunuz götürelim diyenler de oluyor. Konaklamamıza eş dost, sivil toplum örgütleri, özellikle de Eğitim Sen ciddi destek veriyor. 30 Nisan sabahına kadar yürüyeceğiz, sabah saatlerinde Gerze ve Yaykıl köyünden gelenlerle buluşacağız. Bakanlık önüne kadar yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

Gerzetermik santralAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24