Gerzeliler termik santrale kaşı yürüyüşe geçti!

Gerze halkı 4 yıl önce Anadolu Grubu tarafından Yaykıl Köyü’ne yapılmak istenilen termik santrale karşı yıllardır dirençle mücadele ediyor. Köylerine, zehir istemediklerini her fırsatta dile getiren köy halkı bugünlerde umutlu bir bekleyiş içerisinde.



Termik santralin yapılıp yapılamayacağının kararının belirleyeceği Komisyonun görüşleri 30 Nisan günü ÇED toplantısı ile belirlenecek. ÇED toplantısından olumsuz bir karar çıkmasını umutla bekleyen Gerze Yaykıl Köyü halkından iki gönüllü Ankara’ya yürüyüşe geçti.

30 Nisan'da Ankara'dayız!

Burcu Cansu'nun BirGün gazeteesinde yer alan haberine göre, YEGEP Dönem Sözcüsü Şengül Şahin, 17 Nisan 2012 salı günü Yaykıl Köyü nöbet çadırından başlayan yürüyüşün 30 Nisan'da yapılacak olan ÇED toplantısı günü Ankara'da sonlanacağını söyledi. Şahin, “30 Nisan günü Komisyonun görüşlerini bildireceği bu toplantının sonunda nihai ÇED kararının olumsuz çıkması için Ankara’ya yürüyüşün birinci günü, 18 Nisan sabah 9.00'da YEGEP bürosu önünden başladı. Akşam19:30'da geceyi geçirecekleri Yakakent'e vardılar. İlk durak yerlerinde Yakakent Belediye Başkanı Burhan Bayraktar ve Yakakent'liler karşıladı” şeklinde konuştu.



Bu 12 günlük yürüyüşün direnişin bir göstergesi olduğunun altını çizen Şahin, 30 Nisan günü nihai ÇED Raporu yayınlanırken, Gerze Yaykıl Köyü’nün Ankara’da olacağını söyledi. Yaşadıkları yemyeşil Gerze’ye sahip çıkacaklarını belirten Şahin, 30 Nisan günü duyarlı olan herkesi desteğe beklediklerini açıkladı

Yürümeye devam edeceğiz

Yürüyüşü gerçekleştirecek Ferhat Hançer: “Ben 57 yaşındayım, yol arkadaşım Mustafa Kıray ise 66 yaşında. Şu an için sağlık problemimiz yok. Yol boyunca yürüyüşümüzün amacını bilenler duruyor, kornaları ile eşlik ediyor, hatta yoruldunuz götürelim diyenler de oluyor. Konaklamamıza eş dost, sivil toplum örgütleri, özellikle de Eğitim Sen ciddi destek veriyor. 30 Nisan sabahına kadar yürüyeceğiz, sabah saatlerinde Gerze ve Yaykıl köyünden gelenlerle buluşacağız. Bakanlık önüne kadar yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.