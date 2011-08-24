Gerze'de çevreci duruş

T24 -

Hürriyet'in haberine göre, çevreciler sondaj yapmak için bölgeye gelecek olan firma yetkililerini alana sokmamak için nöbet tutmaya başladı. Önceki gece 02.00 sıralarında firma yetkilileri ve 4 sondaj kamyonunun bölgeye gelmesi üzerine gerginlik yaşandı.Çevreciler kamyonların santralin kurulacağı alana girmesini engellemeye çalıştı. Firma yetkilileri tarafından olay yerine polis ve jandarma çağrıldı.Güvenlik güçlerinin çevrecileri bölgeden uzaklaştırmaya çalışması üzerine arbede çıktı, 4 kişi hafif yaralandı. Vatandaşlar polisin müdahalesi üzerine sondaj kamyonlarının lastiklerinin havasını indirip, sondaj makinesinin kablolarını kesti, kamyonların camlarını kırdı. Yaklaşık 600 çevreci daha sonra oturma eylemi başlattı.Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine gelen CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, olayı yatıştırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’la telefonla görüştü. 4 sondaj makinesini taşıyan kamyon, jandarma nezaretinde dün sabah bölgeden ayrıldı. Çevreciler, bölgenin girişindeki çadırda nöbet tutmaya devam etti.