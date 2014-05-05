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Dünya
Deutsche Welle

Gerry Adams serbest bırakıldı

İrlanda'da 42 yıl önce işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sinn Fein’in lideri Gerry Adams serbest bırakıldı.

05 Mayıs 2014 13:26


10 çocuk annesi Jean McConville, polis muhbiri olduğu gerekçesiyle 1972 yılında İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) militanları tarafından kaçırılmış, militanlar McConville'i sorguladıktan sonra kurşuna dizerek öldürmüştü.

Kadının cesedi olaydan 31 yıl sonra bulunmuştu. Cinayetle ilgili daha önce başka isimler de tutuklanmıştı.

Soruşturmayla ilgili gelişmeler üzerine geçen hafta gözaltına alınan Sinn Fein Partisi Genel Başkanı Gerry Adams, 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra salıverildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Adams, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden kısa bir süre önce gözaltına alınmış olmasını eleştirdi. Adams, "kendisine yönelik kötü niyetli ve şeytani bir kampanya yürütüldüğünü" savundu.

'Barış sürecinden geri dönüş yok'

Gerry Adams'ın gözaltına alınması Kuzey İrlanda'da gerginliğe yol açtı. Hafta sonunda Sinn Fein mensupları tarafından bir protesto gösterisi düzenlendi.

Sinn Fein, şiddete 2005'te son verdiğini duyuran IRA'nın siyasi kolu olarak biliniyor. 3 binden fazla kişinin canına mal olan şiddet olayları, 1998'te imzalanan "Hayırlı Cuma Anlaşması" ile son bulmuştu.

Gerry Adams, "barış anlaşmasından geri dönüşün olmadığını" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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