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Dünya

Gerry Adams serbest bırakıldı

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından 1972'de gerçekleştirilen cinayetle ilgili gözaltına alınan Sinn Fein partisi lideri Gerry Adams serbest bırakıldı

05 Mayıs 2014 10:31

İrlanda'da bir cinayet soruşturması kapsamında geçen çarşamba günü gözaltına alınan IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein lideri Gerry Adams'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

IRA'nın siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein partisinin lideri Adams, 1972 yılında IRA tarafından vurulan McConville'in cinayetiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Çarşamba gününden bu yana gözaltında tutulduğu Kuzey İrlanda'nın kuzeydoğusundaki Antrim karakolundan çıktıktan sonra, basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı açıklamada, masum olduğunu ve cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Adams, "Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum" dedi.

Sorgulamanın zamanlamasıyla ilgili endişe duyduğunu dile getiren Adams, "Geçen Çarşamba günü Antrim karakoluna gönüllü olarak geldim. Avukatım aracılığıyla, polisle iletişime geçerek kendilerine Jean McConville cinayetiyle ilgili görüşmek için uygun olduğumu iki ay önce belirtmiştim" diye konuştu.

"Gözaltına alınmam dışarıya yanlış işaret gönderdi" diyen Adams, polisin sağduyulu davranarak bu ay içinde yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi kendisini gözaltına almama kibarlığı gösterebileceğini fakat bu duyarlılığı görmediğini anlattı.

Adams, kendisine yönelik kötü niyetli ve şeytani bir kampanya yürütüldüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:

"Polise gönüllü olarak konuştum. Karakola özel bir muamele bekleyerek gitmedim. Sinn Fein, Kuzey İrlanda'daki siyasi sürece tamamen bağlı kalıyor. IRA bitti, gitti. Şunu açıkça belirtmek istiyorum, Kuzey İrlanda Polis servisini destekliyorum."

Gerry Adams, 4 gün süren sorgulama sürecinde polisin 33 mülakatını kayda aldığını belirtti.

Adams'ın dosyası, delillerin detaylandırılması için polis tarafından Halk Savcılık Servisi'ne (PPS) gönderilecek. PPS, Adams'ın suçlanabilmesi için yeterli delil olup olmadığını saptayacak, suçlama yapabilecek veya bu suçlamaların ne olacağına karar verecek.

Birleşik Krallık ordusuna muhbirlik yaptığı gerekçesiyle IRA tarafından Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast yakınlarındaki dairesinden 1972 yılında çocuklarının önünde kaçırılan 37 yaşındaki Jean McConville'in cesedi, 2003 yılında İrlanda Cumhuriyeti sınırlarındaki County Loath'ta bir sahilde gömülü olarak bulunmuştu.

Kuzey İrlanda polisi tarafından yürütülen araştırmada, McConville'in muhbir olmadığı ortaya çıkmış ve cinayetle ilgili daha önce başka isimler de tutuklanmıştı.

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