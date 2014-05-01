Sinn Fein'in lideri Adams gözaltında

Gerry Adams'ın, Jean McConville'in IRA tarafından 1972'da vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındığı belirtildi.

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA'nın siyasi kanadı olarak görülen Sinn Fein partisi lideri Gerry Adams, Jean McConville cinayetiyle ilgili gözaltına alındı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Adams, 1972 yılında IRA tarafından vurulan McConville'in cinayetiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Kuzey İrlanda polisi tarafından gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki Adams'ın Kuzey İrlanda'nın kuzeydoğusundaki bir karakola giderek kendisini tanıttığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

İngiliz basını, Adams'ın, "Bana karşı iyi reklamlı, şeytanca iddialar yapıldı. Bunları reddediyorum" dediğini aktardı.



Konuya ilişkin Sinn Fein partisinden yapılan açıklamada da, "Gerry Adams geçen ay Kuzey İrlanda Polis Servisi'ne kendileriyle Jean McConcille davasını görüşmek için uygun olduğunu bildirmişti. O görüşme bu akşam gerçekleşti" ifadesine yer verildi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast yakınlarındaki dairesinden çocuklarının gözü önünde kaçırılan 37 yaşındaki kadının cinayetiyle ilgili daha önce başka isimler de tutuklanmıştı.